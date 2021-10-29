Amerika istedi, Türkiye'de afyon ekimi yasaklandı

Hükümetin darbeyle devrilmesinden sonra kurulan Erim’in kabinesi, parlamentodan 321 oy alarak göreve başlar.

7 Ocak 1969’da Türk-Amerikan ilişkilerindeki temel sorunlar, Türk ordusunun Kıbrıs’a müdahale olasılığı ve Türkiye’deki afyon ekimi olmak üzere iki ana başlıkta toplanıyordu.

ABD çok uzun bir süredir Türkiye’ye, ülkedeki bütün afyon tarlalarını yok etmesi için baskı yapıyor, bunun karşılığında zarara uğrayacak olan Türk çiftçilerini sübvanse edeceğini söylüyordu. Ulusal ilaç endüstrisi için gerekli olan afyon hammaddesi ise geriye kalacak olan tek bir devlet çiftliğinde kontrollü olarak üretilecekti.

Türkiye verilecek olan sübvansiyonlar karşılığında 29 Ekim 1971’de afyon ekimini yasakladı. Yasak 1974’e, CHP-MSP koalisyonuna kadar sürdü. ABD, afyon ekiminin serbest bırakılmasından sonra, 5 Şubat 1974- 1 Ağustos 1978 tarihleri arasında Türkiye’ye katı bir silah ambargosu uyguladı.