Amerika ve Türkiye arasında krize sebep olan Brunson, 3 yıl önce bugün serbest bırakıldı

Takvimler yine 12 Ekim'i gösteriyordu. 3 yıl önce bugün, iki ülke arasında gerilime ve doların rekor üstüne rekor kırmasına sebep olan Brunson için mahkeme kararını açıkladı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı da kaldırılan Rahip Brunson, yattığı süre gözönüne alınarak serbest bırakıldı.

Kararın ardından Rahip Brunson, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden ayrıldı.

Buca'daki evine gelen Rahip Brunson'ın ayağındaki elektronik kelepçe çıkartıldı.

Brunson, eşiyle birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya hareket etti.

İddianame

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek işbirliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Andrew Craig Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Brunson, 25 Temmuz'da tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkartılarak, "sağlık sorunları" dikkate alınıp "ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı" uygulama kararı verilerek evine gönderilmişti.