Bağdadi 2 yıl önce bugün öldürüldü

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullanmıştı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulunmuştu.

Trump operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek teşekkür etmiş, "Türkiye ile bunu konuştuk. Nereye gittiğimizi biliyorlardı. (Onlara ait) Hava sahasında da uçtuk. Onlar (Türkiye) harikaydı, hiç sorun olmadı." demişti.

ABD'nin uzun yıllardır Bağdadi'nin peşinde olduğunu vurgulayan Trump, "ABD, dünyanın bir numaralı terör liderini adaletin önüne getirdi. Bağdadi'nin yakalanması ya da öldürülmesi ABD'nin bir numaralı ulusal güvenlik önceliğiydi." diye konuşmuştu.

Trump, operasyon esnasında hiçbir ABD personelinin ölmediğine işaret ederek, şunları söylemişti:

"Bağdadi çıkmaz bir tünele girdikten sonra öldü. Yol boyunca ağladı ve inledi. 11 küçük çocuk yara almadan evin dışına çıkarıldı. Bağdadi 3 küçük çocuğunu da yanında sürükledi. Onlar da öldü. Tünelin sonuna ulaştığında köpeklerimiz onu takip ediyordu. Yeleğini patlattı ve kendini ve 3 çocuğunu öldürdü.

Orada yaklaşık 2 saat kaldık. Misyon tamamlandıktan sonra, baskında çok hassas bilgiler ve metaryal ele geçirdik. DEAŞ'ın doğuşu ve gelecek planlarına ait en çok aradığımız bilgileri aldık. Bağdadi'nin ölümü, ABD'nin terörist liderleri amansız arayışını, ayrıca DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yenmeye sözünü göstermektedir."