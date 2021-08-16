Barbaros Hayreddin Paşa 487 yıl önce bugün Tunus'u fethetti

1532 yılında tahtta olan Osmanlı Padişahı I. Süleyman, namı denizdeki başarılarıyla öne çıkan ve o tarihte Cezayir'de bulunan Barbaros Hayreddin Paşa'yı İstanbul'a çağırarak bir donanma oluşturmasını istedi. Denizcilerin piri Barbaros Hayreddin Paşa, 1533 yılının Aralık ayında İstanbul'a gelir gelmez Kaptan-ı derya'lığa yükseltildi. ilk seferini 1534 Mayıs'ında 80 gemiyle İtalya üzerine yapan Hayreddin Paşa buraya düzenlediği bazı ufak saldırılardan sonra yönünü Tunus'a çevirdi ve Hafsilerin kontrolündeki Tunus'u 16 Ağustos 1534 tarihinde ele geçirdi.

1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Cezayir'den çağırdığı Barbaros'a Konstantinopolis cephaneliğinde büyük bir savaş filosu inşa etmesini emretti .1533-1534 kışında 2.000 Yahudi de dahil olmak üzere köle kürekçiler tarafından yönetilen toplam 70 kadırga inşa edildi.

Barbaros bu filoyla 16 Ağustos 1534'te Tunus'u fethedinceye kadar İtalya kıyıları boyunca agresif akınlar düzenledi ve bu nedenle İspanyol Muley Hasan'a itaat eden yerel hükümdarı devirdi. Denizcilerin piri böylelikle Tunus'ta bölgede ve yakındaki Malta'da baskınlar için kullanılabilecek güçlü bir deniz üssü kurdu.