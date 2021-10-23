Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifası

Takvimler 23 Ekim 2017'yi gösterirken istifası istenen AK Parti'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifasın açıklamıştı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Altepe, şunları söylemişti:

"Son günlerdeki gelişmeler Türkiye'nin gündemi oldu. Çok sevdiğimiz Bursa ve Bursalı hemşehrilere hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Son günlerde özellikle bizim için önemli olan AK Parti yönetimi tarafından başlatılan reform projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Bursa da bu uygulamanın içinde. Ömrünü bu davaya adamış biri olarak kavgadan yana hiç olmadım. Liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız hasar da vermeyeceğiz. bize yakışanı yapacağız.

Bu şartlarda Bursamıza, hemşehrilerimize ve ülkemize hizmet imkanı kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok, alnımız ak başımız da dik. Bursamıza, hemşehrilerimize, ülkemize ve AK Parti'mize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altepe'nin bu açıklamalarının yaklaşık bir hafta öncesinde, "Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum" demişti.