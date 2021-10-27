Erdoğan'ın evinin üzerinde alçak uçuş

F-4 savaş uçakları, 27 Ekim 2004'te Erdoğan'ın Ankara'daki evinin üstünde alçak bir uçuş yapmışlardı. Uçaklardan biri, Erdoğan'ın evinin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan Aksa Camii'nin minaresinin ucundaki aleme (hilal) çarpmıştı.

Bir başka saldırı da Meclis’e karşı olmuş, bir askeri helikopter izin almadan TBMM üzerinde alçak uçuş gerçekleştirmişti. Meclis çalışanları, milletvekilleri ve ziyaretçiler, saat 10.40 civarında şiddetli bir gürültüyle irkildi. Bir askerî helikopter Genel Kurul Salonu'nun bulunduğu ana bina ile Meclis Başkanlığı makamının çatısına değecek şekilde uçmuştu.

O günlerde Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, ‘Kamu Yönetiminde Reform Tasarısı’ Toplantısı için gittiği Genelkurmayda yaşadığı bir olaya şöyle yer verir:

“Toplantı sırasında öğle yemeği için generallere mahsus yemek salonuna(Subayların rütbesine göre ayrı ayrı ve farklı hizmet standartlarına sahip yemek salonu vardı) geçerken, paşalardan biri koluma girdi ve şakayla karışık kulağıma, 'Bu reform nedeniyle biz seni asmaya karar vermiştik ancak görüyorum ki siz iyi birisiniz bu ülkeyi seviyorsunuz' dedi."