Ermeni ASALA militanları tarafından öldürülen Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil

ASALA militanları tarafından 22 Ekim 1975’te öldürülen Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil

Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) mensubu teröristler tarafından 22 Ekim 1975 tarihinde şehit edildi. Tunalıgil, şehit edilen ilk Büyükelçimizdir. Maalesef son olmamıştır. 1970'lı yıllarda başlayan Ermeni terörü nedeniyle yaklaşık 20 yıl içerisinde 34 diplomatın katledildi.

Daniş Tunalıgil ile karşılaşan militanlar ona, “Büyükelçinin kim olduğu” sorusunu sorduktan sonra Daniş Tunalıgil’in “Benim” yanıtı üzerine otomatik silahlarıyla ateş açmışlar ve Tunalıgil, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Militanlar ise bir araca binerek hızla büyükelçilik binasından uzaklaşmışlardı.

HÜSEYİN DANİŞ TUNALIGİL KİMDİR?

1915 yılında Ankara’da doğdu. 1933 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 1939 yılında, Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Büyükelçi olarak Ürdün, Yugoslavya, Hollanda ve Avusturya’da görev yaptı. 22 Ekim 1975 tarihinde üç ASALA militanı, Viyana Büyükelçiliği önündeki güvenlik görevlisini öldürerek, Büyükelçinin ofisine girdi. Burada karşılaştıkları Hüseyin Daniş Tunalıgil’i otomatik silahlarla öldürdü. Bu saldırıdan iki gün sonra 24 Ekim 1975 tarihinde örgüt tarafından Fransa’da suikast eylemi gerçekleştirildi. Bu kez de Türkiye’nin Fransa büyükelçisi İsmail Erez’i ve şoförünü hedef alan saldırıda, Büyükelçi ve şoförü yaşamını yitirdi. Eylemleri gerçekleştiren militanların kimlikleri belirlenemedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 16:11