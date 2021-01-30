Gandi'yi bir Hindu öldürdü

Mohandas Karamçand Gandi, Hindistan'ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri olarak bilinir. Kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş ve gerçek ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsü olan Gandi'nin bu felsefesinin Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturduğu iddia edilir. Hindistan'da resmî olarak "Ulusun Babası" ilan edilen Gandi'nin doğum günü olan 2 Ekim Gandhi Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kutlanır. Buna karşın kendisi bir Hint tarafından öldürülmüştür.

Suikaste uğradığı gece

Gandi, 30 Ocak 1948'de, Yeni Delhi'de bulunan Birla Bhavan'ın bahçesinde gece yürüyüşünü yaptığı esnada bir Hindu tarafından vuruldu. Radikal olan bu Hindu, Gandi'nin Hindistan'ı zayıflattığını savunan gruplara bağlıydı. Zayıflık sebebi ise, Gandi'nin Pakistan'a ödeme yapılması konusunda ısrar etmesi olarak gösteriliyordu. Gand bu suikastın ardından öldü. Suikastçi ve yardımcısı 15 Kasım 1949'da idam edildi.

Gandi, ölümünün ardından yakıldı ve külleri kaplara konarak anma törenleri için Hindistan'ın çeşitli bölgelerine gönderildi. Çoğu 12 Şubat 1948'de Allahabad'da Ganj, Yamuna ve Sarasvati nehirlerinin birleştiği nokta olan Sangam'a döküldü, ama bazıları gizlice başka yerlere gönderildi. 1997'de Tuşar Gandi, bir bankanın kasasında bulunan ve mahkeme emriyle alabildiği bir kabın içindeki külleri Allahabad'da Sangam sularına döktü. Dubaili bir iş adamının Mumbai müzesine gönderdiği bir başka kabın içindeki küller de 30 Ocak 2008'de ailesi tarafından Girgaum Chowpatty'de sulara döküldü. Bir başka kap Pune'deki Ağa Han Sarayı'na geldi. Bir başkası da Los Angeles'ta Kendini Kanıtlama Birliği Göl Tapınağı'na ulaşmıştı. Gandi ailesinin fertleri tapınaklarda ve anıtlarda bulunan bu küllerin siyasi kötü amaçlarla kullanılabileceğinden kaygı duymakla birlikte, bunları alamayacaklarını dikkate alarak geri istemedi.