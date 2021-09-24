Hac'da çıkan izdihamda 753 kişinin ölmesinin üzerinden 6 yıl geçti

6 yıl önce bugün Mina'da şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda 753 hacı yaşamını yitirdi, 887 kişi yaralandı.

Söz konusu faciada hayatını kaybedenler arasından 4 Türk hacı da bulunuyordu.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da yaşanan izdihamdan yaklaşık 2 hafta önce de Mescid-i Haram'da vinç kazası olmuş ve 111 kişi ölmüştü.

Facia, yerel saatle 09.00'da meydana gelmişti.

Mina'dan yürüyerek gelip şeytan taşlama alanına geçen hacılar doğrudan 3. kata çıkarak şeytan taşlama ibadetini yapıyordu. İzdiham 2 ayrı noktada yaşandı. İlk izdiham şeytan taşlama ibadetini yapan hacıların zemin kata inip Mekke'ye giden ana çıkışa ulaşmak istediği sırada, ikincisi de şeytan taşlamaya gidenlerle vecibeden dönenlerin karşılaşması sonucu meydana geldi.

Dönemin Suudi Sağlık Bakanı Halid el Falih, yaptığı açıklamada hacı adaylarını suçlamış ve "Tabela ve uyarılara uysalardı bu olay yaşanmazdı" demişti.

İzdihamın yaşandığı 223'üncü caddede Uzakdoğu ve Afrikalı kökenli hacı adaylarının bulunduğu belirtilmiş, Türk hacı adaylarının çoğunun, şeytan taşlama vecibesini gece yarısı gerçekleştirdikleri için olay sırasında otellerinde bulundukları açıklanmıştı.

O sırada Mekke'de bulunan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Elbette olayın vuku bulma şekli hakkında bilgi sahibi değiliz. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, o insanların sevk ve idaresinden sorumlu olan görevlilerin ihmalleri olduğu anlaşılıyor" açıklamasını yapmıştı.

Bu olay, Hac'da en ölümcül ikinci facia olarak kayıtlara geçmişti.

En büyük facia olarak kabul edilen izdiham ise 1990 senesinde bir tünelde çıkmış ve 1.426 hacı adayı vefat etmişti.