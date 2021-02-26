Hocalı Katliamı'nın 29. yıldönümü

O güne dair, Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi'nden Dr. Kemale Elekberova'nın kaleme aldığı yazısı...

Kanlı Tarih – Xocalı (Hocalı) Soykırımı

“Bütün Azerbaycan halkına yönelik Hocalı Soykırımı akıl almaz acımasızlığı ve insanlık dışı yöntemlerle insanlık tarihinde bir vahşet eylemidir. Bu soykırım akabinde tüm insanlığa karşı tarihi bir cinayetti”



Haydar Aliyev



“Hocalı trajedisi Ermeni ırkçılarının yüzyıllarca Türk ve Azerbaycan halkına karşı yaptığı soykırım ve etnik temizleme politikasının kanlı sayfasıdır.”



Azerbaycan Cumhurbaşkanı

İlham Aliyev

Hocalı Trajedisi tarihte insanlığa karşı yapılmış en korkunç soykırım eylemi, bütün zamanların kanlı sayfası olarak hafızalarda sonsuza kadar yaşayacaktır. Bunu yapan da Osmanlı içinde ayaklanma yapan ve sonradan tüm dünyaya “Osmanlı bize soykırım yaptı” diye bağıran Ermenilerdir. Burada konu, bir tek katledilmiş sivil Azerbaycanlılar değil, masum insanlara yapılan işkencelerin akıl almaz korkunç manzaralarından, acımasızlığıyla Hatın, Lidisa, Oradur soykırımlarıyla bile kıyaslanamayan bir İnsanlık Trajedisidir.

25 – 26 Şubat 1992 gecesi 366. Alayın askerî araçları Azerbaycan’ın en güzel bölgelerinden olan Hocalı şehrine toplarla ve tanklarla ateş ettiler… Mermi yağmuru sonrası silahlı birlikler üç yönden şehre girdi. Sağ kalabilen Hocalılar – çocuklar, kadınlar ve yaşlılar karlı dağ geçitlerinden ormanlara doğru yönelseler de soğuktan donmuş, bitkin düşmüş insanların bir bölümü Nahçıvanlı köyü civarında, geri kalan bölümü Esgeran ovasında Ermeni silahlı çetelerince hunharca ve acımasızca katledildi…





28 Şubat ve 1 Mart’ta helikopterle olay yerine gelen yerli ve yabancı gazeteciler burada korkunç manzaraya tanık oldular. Ölülerin kafa derileri yüzülmüş, kulakları kesilmiş, iç organları çıkarılmış, gözleri oyulmuştu. Cesetlerde sayısız bıçak ve kurşun yarası vardı. Askerî araçların sivil insanları çiğnediği ve kimilerinin diri diri yakıldığı, rehine alınmış 4 Ahıska, 3 Azerbaycan Türkünün ise Ermeni mezarı üzerinde kafalarının kesildiği, 2 Azerbaycanlının da gözlerinin oyulduğu belirlenmiştir. Olaylarla ilgili araştırmalar sırasında Ermenilerin esir düşmüş hamile kadınların karınlarını süngülerle yararak rahimlerinden çıkardıkları bebekleri köpeklere yediriyor; kadınların karınlarına kovan, kedi, yılan, kurbağa, fare vb. doldurup, sonra da yaralarını dikip, azap içerisindeki ölümlerini izliyorlardı.





O günlerde yabancı gazetecilerin Ermenilerce Hocalı’da yapılmış vahşet hakkında yazıları bütün dünyaya yayıldı...

“Ermeniler Hocalı’ya saldırmışlar. Bütün dünya korkunç hâlde dağılmış ölüleri gördü”. (La Croix-l’Evénement dergisi. Paris, 25 Şubat 1992);

“Ermeni askerleri binlerce aileyi mahvetmişler”. (The Sunday Times gazetesi. Londra, 1 Mart 1992);

“Ermeniler Ağdam tarafına giden grubu kurşuna dizmişler”. (Financial Times gazetesi. Londra, 9 Mart 1992);

“Geneli korkunç haldelerdi, küçücük kızın bir tek kafası kalmış”. (The Times gazetesi. Londra, 4 Mart 1992);

“Kamera Kulakları Kesilmiş Çocukları Gösterdi. Bir Kadının Yüzünün Yarısı Kesilmiş, Erkeklerin Kafa Derisi Yüzülmüştü”. (“İzvestiya” gazetesi. Moskova, 4 Mart 1992);

Hocalı’da öldürülmüş kadın ve çocuklar arasında kafa derisi yüzülmüş, tırnakları sökülmüş 3 kişi gördük. Bu, Azerbaycanlıların propagandası değil, gerçektir”. (Le Monde gazetesi. Paris, 14 Mart 1992);

“Binbaşı Leonid Kravets: Ben bizzat tepede yüz civarında ceset gördüm. Bir oğlanın başı yoktu. Her tarafta gaddarcasına öldürülmüş kadın, çocuk, yaşlılar görülmekteydi”. (“İzvestiya” gazetesi. Moskova, 13 Mart 1992);

“Hocalı’daki vahşete dünya kamuoyunda hiçbir hak verilemez”. (İngiltere’nin Fant Men News “Fant Men Nyus” Televizyonu) ...





Hocalı’nın işgaline ve şehirde sivil halka karşı yapılmış amansız vahşete dair soruşturma belgelerinden:

“Hocalı şehrinde yapılmış vandalizmin önemli canileri Ermeni silahlı çeteleri ve 366. Motorize Piyade Tümenidir. Hocalı Soykırımını yapmış Ermenilerin ve onların yardımcılarının yaptıkları insan haklarının hunharca çiğnenmesi, uluslararası yasalara – Cenevre Sözleşmeleri, Dünya İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Politik Haklar Hakkında Uluslararası Anlaşma, Olağanüstü Durumlarda ve Askeri Çatışmalar Sırasında Kadınların ve Çocukların Savunulması Beyannamesine asla uyulmamıştır. Saldırıda Ermenistan ordusunun binbaşısı O.S.M.’nin komutanlığı altında 366. Motorize Tümenin 2. Batalyonu, Y.N. komutanlığında 3. Tabur, 1No’lu Tabur Karargâh Komutanı Ş.V.İ. ve tümende görev yapan 50’den fazla Ermeni subayı katıldı.

Hocalı Soykırımı sonucu 613 kişi hayatını kaybetti.

Bunlardan 63 çocuk, 106 kadın, 70 yaşlı hunharca katledildi, 8 aile tamamen yok edildi.

25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti, 487 kişi ağır yaralandı;

1.275 kişi rehin alındı, 150 kişi kayboldu.

Bir şehir, bir kasaba, 8 köy, 2.495 ev, 31 sanayi tesisi, 15 köy endüstrisi, 20 eğitim kurumu, 14 sağlık merkezi, 56 kültür kurumu, 5 iletişim tesisi yok edildi.

Her birinin insan hayatı, canı olan bu sayılar Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olan Dağlık Karabağ Özerk Vilayetini Ermenistan’a birleştirmek iddiasıyla Ermenistan tarafından işlenmiş büyük bir insanlık suçudur.

Dr. Kemale Elekberova

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi

Fotoğraflar kaynak: Dr. Kemale Elekberova arşivi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 17:17