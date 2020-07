II. Dünya Savaşı'na futbol takımı mı neden oldu?

Tarih Dosyası-Dünya Bülteni

Marco Polo Köprüsü Hadisesi olarak bilinen Çin ve Japonya arasında 7 Temmuz 1937’de başlayan ve 1945’e kadar devam eden savaşa Çin’in 29. Ordusu’na bağlı birliklerin yanlışla Japon I. tugayına bağlı futbol takımı oyuncularına ateş açması ile iki devlet arasındaki soğuk savaş, sıcak savaşa dönüşmüştü.

14 Eylül’de Çin’in Pekin şehrine girmeyi başaran Japonlar, 13 gün içerisinde Çin’in yarısını işgal etmeyi başarırlar. 17 Aralık’tan 12 Şubat’a kadar Japon ordusu Nanking şehrinde büyük bir katliam gerçekleştirdi. Japonlar Nanging şehrinde yaşayan aralarında çocuklar da dahil olmak üzere 15 bin kişiyi kurşuna dizerek öldürdüler. Milletler Cemiyeti Japonya’yı kınayarak ilk kez bir devleti savaş suçlusu ilan etti.

Japonların Çin’i işgali Sovyet Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri geliştirdi. Fakat Japonlara karşı en önemli direniş Mao liderliğindeki komünist Çinlilerden değil Konfüçyüsçülüğü yeniden diriltmeye çalışan gelenekselciliği savunan Çinli öğrencilerden geldi.

ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Çin’de yaşananlara sessiz kalarak kınamakla yetindiler. Çin’deki ticari çıkarları değiştiği için müdahale etmediler. Japonlar Çin’deki yabancılara ait bölgeleri de işgal edeceklerini açıklamaları üzerine Milletler Cemiyeti’nden Japonların savaş suçlusu ilan edilmeleri kararını çıkarttılar.

Amerika ile Japonya’yı karşı karşıya getiren ilk çatışma Nanging’te Amerikan gambotunun Japonlar tarafından bombalanması oldu. Fakat Amerikalılar Japonlara karşı savaş ilan etmekten uzak durdular, çünkü, Japonya’nın gaz ve petrol ihtiyacının üçte ikisi Amerika tarafından karşılanıyordu. ABD bu pazarı kaybetmek istemiyor Çin’e yaptıklarını kınamakla yetiniyordu. Fakat bir süre sonra Japonya daha da ileri giderek Amerika ve Fransa’nın kontrolündeki Çinhindi’ni işgal etti ve burada protektora kurduklarını açıkladı. Amerikalılar ilk kez Japonya’ya karşı yaptırım kararı alarak metal ihracını yasakladılar ve ABD’de ki Japon varlıklarını doldurdular. Fakat ilginç olan ABD gerekçesini Japonya’nın Nanging’te yatıklarını göstererek bir sene sonra Japonya’yla savaş ilan edileceği Beyaz saray’da konuşulmaya başlandı.

Japonya ABD’nin askeri ve teknik gücünün farkında olup ancak ABD’nin kesin bir yenilgiye uğratılmadan savaşın kazanılmayacağını biliyorlardı. Pasifik ve Güney Çin denizinde azami hareket serbestisi sağlanabilmesi için Amerikan deniz gücünün merkezi vurulmalıydı. Bu amaçla Japonya 7 Aralık 1941’de Hawaii’de Pearl Harbour saldırısını gerçekleştirdiler.

Başta İngiliz tarihçi M. Roberts ve Amerikalı tarihçi C. Parker, II.Dünya Savaşı’nı başlatan gelişmenin Japonya ordu takımının Çinli askerler tarafından öldürülmesi olduğunu söylerlerÇünkü bu olaydan sonra Japonya’nın Çin ve rusya’yı işgali başlamış, ve savaş Avrupa savaşından dünya savaşına dönüşmüştü.

Kaynak: R. C. Parker, The History of the Second World War

J.M.Roberts , Yirminci Yüzyıl Tarihi, Dost Kitabevi yay.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 11:08