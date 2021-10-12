İlk kez 104 yıl önce bugün kullanılan hardal gazı nedir?

İperit de denilen hardal gazı, kükürt klorür içerikli, kimyasal silah olarak kullanılan bir zehirli gaz olarak tanımlanmaktadır.

Modern anlamda savaşlarda kullanılan ilk kimyasal silah olarak bilinen bir yakıcı gazdır. Laboratuvar ortamında kolayca yapılabilmesi ve etkileri sebebiyle oldukça korkutucudur.

Saf haldeyken renksiz olan hardal gazı, çeşitli öldürücü karışımların ardından sarı ve kahverengi renklere bürünmektedir.

"Di-etil di klorür"ün kükürt ile birleşiminden oluşan kimyasal yapısında bağların oynak olması nedeniyle vücuda temasında deri yanması, solunumu ile kaslarda şiddetli kasılma sonucu bel kemiğinin kırılması, sinir sisteminin çökmesi, vücudun dış ve iç yüzeylerinin erimesi gözlenir. 12 saat sürebilen acılı bir ölüme sebep olabilir.

İlk defa Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kullanılan hardal gazının 1988 yılında da Saddam kuvvetlerince Halepçe'de kullanıldığı bilinmektedir.