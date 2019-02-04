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İskilipli Atıf Hoca kimdir?

İskilipli Atıf Hoca Şapka Kanunu çıkmadan 1,5 yıl önce ve bakanlık izni ile basılan 'Frenk Mukallitliği ve Şapka' kitabı sebebiyle 86 yıl önce bugün idam edilmişti

İskilipli Atıf Hoca kimdir?

Esat Çağlar/ Dünya Bülteni

İskilipli Atıf Hoca, 1874'te İskilip'in Tophane köyünde doğdu. İlk eğitimini köyündeki medreseden alan Atıf Hoca, daha sonra İskilip'in tanınmış alimlerinden Abdullah Efendi'den fıkıh ve tefsir dersleri aldı. Ailesinin itirazlarına rağmen İstanbul'a giderek ilim tahsilini devam ettirmek istedi. Fatih Camii medresesinde ders gören Atıf Hoca 1902'de girdiği ruus sınavını vererek İstanbul müderrisliğine hak kazandı. Fatih medresesinde müderris olarak ders verirken aynı zamanda Darulfünun Üniversitesine devam etti. Darulfünun'un İlahiyat bölümünden mezun olan Atıf Hoca İstanbul Kabataş Lisesi'ne Arapça öğretmeni olarak atandı.

Medreselerin ve müderrislerin eksikliklerini gidermek için bir rapor hazırladı ve bu raporunu Maşihat-ı İslamiyye Dairesi'ne sundu. Fakat rapor köklü değişiklikler içermesi ve dairedeki bazıkişilerin çıkarlarına dokunması nedeniyle Şeyhulislamlık makamına şikayet edildi. Şeyhuilislam  Mehmet Cemalettin Efendi tarafından önce Bodrum'a daha sonra Kırım'a sürüldü. Kırım'dan Varşova'ya geçen Atıf Hoca, sürgün cezası bittikten sonra İstanbul'a dönen Atıf Hoca, Beyanül'l hak, Sebilürreşad, dergilerde makaleler yazdı. İttihatçılarla yıldızı barışmayan Atıf Hoca, 31 Mart olayından bir hafta önce yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklandı. Fakat mahkeme suçsuz buldu ve serbest bıraktı. İttihatçılar, Atıf Hoca'ya devlet dairesinde görev vermeyerek onu eğitimle iştigal etmesinden uzak tutmak istediler.

Atıf Hoca medreselerde fahri olarak ders vermeye İttihatçılara karşı İttihad-i Muhammed-i içerisinde yer alır. Mebus seçilmesi ittihatçılar tarafından engellenir. Mahmut şevket Paşa'nın öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle İ İttihatçılar tarafından suçlanarak Divan-ı Harb'te yargılanır, suçlu bulunarak önce Sinop'a daha sonra Çorum-Sungurlu sonra da Boğazlayan'a sürgüne gönderilir. Sürgünde halka vaaz vermesi ve talebelere ders vermesi yasaklanır. 1.5 yıllık sürgün cezası sona erdikten sonra İstanbul'a gelir. Ebul2ula Mardin Huzur dersleri adlı eserinde suçsuzluğunun anlaşılmasına rağmen hiçbir görev verilmediğini söyler.

Alemdar ve Mahfel gibi gazete ve dergilerde yazılar yazan Atıf Hoca Şeriat Medeniyet-i , Mirat'ul İslam gibi eserlerini bu dönemde yazar. Eserlerinde medeniyet, terakki, eğitim sosyal hayat, İslam nizamı, örtünme, ahlak, hukuk gibi konulara vurgu yapar. Siyasi yazılar yazar ve İttihatçıların din-siyaset ayrımına karşı çıkar.

Mustafa Sabri Efendi sayesinde veliaht Vahdettin'le tanışır ve veliahtla kişisel dostluk kurar. Birinci Dünya Savaşı'nın sona İttihatçı liderlerin ülkeyi terk etmesiyle Atıf Hoca Fatih dersiamlığı görevine dönerek başta fıkıh ve tefsir, Arapça dersleri vermeye devam eder. 1918'de hilafet-i aliye ve Medresetül Kudat'ta da dersler verir.

Hürriyet ve İtilaf Partisinin İktidara gelmesi ile İptida medresesinin umum müdürlüğüne getirilmişse de Hürriyet ve itilafçıların İngiliz yanlısı siyaset izlemelerine Alemdar gazetesinde yazdığı yazılarla karşı çıkmıştır.  İskilipli Atıf Hoca Mondros mütarekesine ilk tepkiyi koyanlardan birisidir. Yakın arkadaşı Mustafa Sabri Efendi ile birlikte Müderrisin cemiyetini kurar, Mustafa Sabri Efendi'nin şeyhülislamlığa getirilmesinden sonra cemiyetin başkanlığı görevini üstlenir. Cemiyet başlangıçta bir ulema meclisi iken daha sonra Anadolu'nun itilaf devletleri tarafından işgal edilmesinden sonra ismini Teal-i İslam Cemiyeti olarak değiştirir.

İzmir'in işgal edilmesine karşı ilk karşı beyanname hazırlayan cemiyet Teal-i İslam Cemiyetidir. Bu beyannamede işgalciler eleştirilmiş, yurdun her sathında mücadele edilmesi için çağrı yapılmıştır. Cemiyet kurtuluş olarak halifeye bağlı kalmayı halifeliği kurtarmayı esas almıştı. Çünkü halifelik cemiyete göre İslam'ı ve Müslümanları temsil eden bir makamdı. Halifeliğin işgal kuvvetlerin hakimiyetine geçmesi Müslümanlar için bir felaket olurdu, bu nedenle işgalcilere karşı Müslümanlar halifelik şemsiyesi altında tek vücut olmalıydılar.

İngilizler iktidardaki Hürriyet ve itilaf Partisi'nden Anadolu'da işgallere karşı direnişe geçen milislere karşı bir fetva yayınlanmasını Şeyhülislamlıktan ister. Atıf Hoca bu şekilde bir fetvanın yayınlanmasına karşı çıkar fakat fetva hazırlanır ve Atıf Hoca ve Tahirül Mevlevi'nin karşı çıkmalarına rağmen fetva cemiyet bildirisi şeklinde yayınlanmak istenir. Atıf Hoca bu fetvanın cemiyet adına yayınlanmasına karşı çıkar ve bildiriye imza ve mühür basmaz. Teal-i İslam Cemiyetinin adı kullanılarak uçaklarla atılan bu fetvaya karşı Atıf Hoca, Vakit gazetesine bir tekzib yazısı gönderir. 23 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1920, No: 1032 Vakit gazetesinde çıkan tekzib yazısında Atıf Hoca memleketin işgali sırasında böyle bir fetvanın yanlış olduğunu söyler ve bu fetvayı benimsemediğini ve imza koymadığını söyler.

1922'de Dolmabahçe Sarayında Huzur dersleri verir. Bu dönemde özellikle batılılaşma karşıtı yazılar yazar. Tesettür-ü Şer'i, Din-i İslam'da Men-i Müskirat (İslam dininde İçki Yasağı), Frenk Mukallitliği ve Şapka kitaplarını kaleme alır.

Şapka hakkında ki kitabını yazdıktan 1,5 yıl sonra Şapka devrimine muhalefet etmek suçundan tutuklanır. Şevket Süreyya Aydemir, Tahirül Mevlevi, Hasan Tahmilci, kızı Melahat Hanım Atıf Hoca'nın Şapkaya muhalefet etmekten tutuklandığını belirtmişlerdir.

İskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 Perşembe günü sabaha karşı Eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 18:09
İskilipli Atıf Hoca'nın idam duruşması

İskilipli Atıf Hoca'nın idam duruşması
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YORUMLAR
ZAFER
ZAFER - 6 ay Önce

MENSUBU BULUNDUĞU TEALİ İSLAM CEMİYETİ İNGİZLİZ YANLISI BİR CEMİYET OLUP
" İNGİLİZLER GELSİN ÇORBAMIZ KAYNASIN " ZİHNİYETİYLE
KURTULUŞ SAVAŞINA KARŞI ÇIKMIŞTIR.....

nuri şaşmaz
nuri şaşmaz - 6 yıl Önce

mine hanım dünyayı kangölüne çeviren butip yobaz ve molalar değilmi Irak,suriye,mısır.filistin tunus.islam ve din kadeş dedikleri araplar ingilizlerle bir olup osmanlıya silah sıkanlara bunlar kucak açar ancak bana birtane hırıstiyan ülkede kendi kadeş kanı döken varmı söyleyin bunlarda ar edep haya varmı acaba rahmetli atatürk olmasaydı bu ülke ne hale gelirdi

salih
salih - 7 yıl Önce

yorumları okudum bayram bey hislerime tercüman olmuşsunuz ALLAH sizden razı olsun sizin gibi düşünenleride çoğaltsın. ali ozan sende kemalistlerden olmalısın yani senin tabirinle kemalist yalaka grubundansın.bu ülkeyi iki kuruşluk yunan ordusundan kurtaran senin biliğin gibi atatürk değil tabiki cihat ordusudur.resmi tarihe takılıp kalma

Ali koçak
Ali koçak - 6 yıl Önce

bayram uyar ın küfrünü yayınlıyorsunuz neden benim dünkü yazdığım yorumumu yayınlanmıyorsunuz yoksa dokundumu biryerlere

ulus
ulus - 6 yıl Önce

nasıl aklınız mantıgınız alır , hala inanamıyorum size .1.5 yıl sonra cıkan kanun dan nasıl sorumlu tutulur sunuz .cezalandırılr sınız . idam edılır sınız .çıkarın at gözlüklerinizi.. tarafsız olun.laiklik çok tartışılır ,bir ilke; düşün :çay ve şeker ......... şeker olmasa çay şekersiz olur ... çorba ,tuz atılmasa tuzssuz olur .devlette dın olmasa dinsiz olurr.....

İstiklal
İstiklal - 7 yıl Önce

Bilginin aslına ulaşılmadıkça anlamı yoktur. İnternette İngiliz Ajanı suçlaması da var İngilizlere karşı olmasından da bahsediliyor. Gerçek olan bir şey var ki o da Teali İslam Cemiyetinin Türklük esasına karşı çıkmasıdır. Araştırmaya devam edeceğim. Eğer diğer kaynaklarda yazılanlar doğru ise yazıklar olsun bu hükümete. Yok bu haberin içeriği doğru ise yazıklar olsun geçmişte bizi aldatanlara. Am

Ali Ozan
Ali Ozan - 7 yıl Önce

hükümet yanlısı tüm basın yayın yalaka grubu bunun gibi adamları suçsuz ilan etmek için her yola başvurur. onlara kalsa ülkeyi düşmandan kurtaran da cihat ordusudur, M Kemal onlara sürekli zorluk çıkarmıştır ( gülmeyin, buna yürekten inanan insanlar var ). Kimin yalan söylediği çok açık değil mi? Bunların milli duyguları yok, dini bağımlılıkları var.

cevap
cevap @Ali Ozan - 3 ay Önce

hangisi seni kurtuluşa götürecek peki? ebediyette de geçerli bir soru soruyorum sana şimdi: milli duygular mı,dini bağımlılık mı?

bayram
bayram - 6 yıl Önce

bunlar işine gelmeyeni siliyorlar galiba rica ederim salih bey ismimin salih olmasını isterdim çok severim salih ismini

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