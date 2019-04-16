İsveç Kralı 12.Şarl Osmanlı Devletine niçin sığınmıştı ?

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İsveç kralı 12.Şarl 1697 yılında tahta çıktığında 15 yaşındaydı. Çocuk yaşta birinin İsveç tahtına çıkması kuzeyden veya güneyden denizlere açılmak isteyen Rusya için önemli bir fırsat olarak gözükmüştü. Rus Çarı Deli Petro bu fırsatı değerlendirerek 1700 yılında İsveç’e savaş açmıştı. Ancak İsveç ordusu Avrupa’nın en iyi savaşçı ordularından biri olarak kendinden dört büyük olan Rus ordusunu Narva’da ağır bir mağlubiyete uğrattı. Bu başarının ardından İsveç krallığı bölgede söz sahibi olmaya başlamış bu durum Rusya’yı işgal etme düşüncesini ortaya çıkarmıştı.

12.Karl 1707 yılında Rusya’ya savaş açtı. Savaşın ilk muharebelerinde başarı kazansa da tarihin en soğuk kışlarından birinin bastırması üzerine Moskova üzerine başlattığı hareketi sonlandırmak zorunda kaldı. Ukrayna üzerine sefere devam etti. 8 Temmuz 1709 tarihinde ise Poltava kalesini almak için uğraşan 25 bin kişilik İsveç ordusu yaklaşık Deli Petro’nun komuta ettiği 50 bin kişilik Rus ordusu karşında ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyetin ardından İsveç kralı ve 18 bin İsveç askeri Osmanlıya ait olan Özi Kalesine sığınmaya çalıştılar. Özi muhafızı Abdurrahman Paşa Rusların Osmanlı topraklarına girebileceklerini düşünerek Kralın ve askerlerin Osmanlı topraklarına girmesine müsaade etmemiş bu süre içerisinde yaklaşık 16 bin İsveç askeri Ruslara teslim olmak zorunda kalmıştı.

Bu gelişmenin ardından Abdurrahman Paşa Kralı ve 2000 askerin Osmanlı topraklarına girişini kabul etmişti. Kral daha sonra günümüzdeki Moldova’ya bağlı Bender şehrine geçerek orada ikamet etmiştir. Bender’de 4 yıl kadar kalan İsveç kralı siyasetini buradan sürdürmüştür. Daha sonra 1 yıl kadar da Dimetoka’da kalan kralın Osmanlı topraklarındaki ikameti uluslar arası bir sorun haline gelmeye başlamış bu durum üzerine Osmanlı Devleti Demirbaş Şarl’a ya ülkesine dönmesini ya da Osmanlı vatandaşlığına geçmesini teklif etmiştir. Bu teklif üzerine Kral 600 kişilik bir Osmanlı askeri birliği ile ülkesine kadar götürülmüştür.

Demirbaş Şarl’ın Osmanlı topraklarında kaldığı süre içindeki tüm masrafları Osmanlı Devleti tarafından karşılanmıştı. Bir krala yaraşır şekilde 5 yıl boyunca Osmanlı Devletinde ikamet eden kral ülkesine dönerken de önemli hediyelerle gönderilmişti. Demirbaş Şarl ülkesine dönmeden öncede kaldığı süre içindeki masraflar karşılığı bir senet imzalamıştı. Ancak bu senedin karşılığı da uzun zaman tahsil edilememişti. 1738 yılında İsveç krallığı Demirbaş Şarl’dan borcun bir kısmını gemi ve askeri mühimmat olarak Osmanlı Devletine ödedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 07:28