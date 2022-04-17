Kanlı Ahmiçi Katliamı'nın 29'uncu yılı

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş boyunca yaşanan en büyük katliamlardan biri, 16 Nisan 1993 tarihinde Ahmiçi köyünde gerçekleştirildi.

Uluslararası kamuoyunun gözleri önünde, Avrupa'nın ortasında gerçekleştirilen katliamda 116 Müslüman Boşnak katledildi.

Ahmiçi Köyü katliamı

"Hırvat Savunma Konseyi"ne bağlı Hırvat güçleri, 16 Nisan 1993 sabahı, Bosna'nın Vitez şehri yakınlarında bulunan Ahmiçi köyüne baskın düzenledi.

Hırvatlar bir süre önce, bölgedeki siyasi talepleri için Boşnaklara 15 Nisan gecesine kadar süre vermişti.

Verilen süre bittiğinde, Hırvat güçler katliama başladı.

Düzenlenen baskında Müslüman köylüler hedef alındı.

Aralarında 3 aylık bir bebeğin de olduğu 11'i çocuk, 32’si kadın, 116 kişi katledildi.

Canlı canlı yakıldılar

Hırvatlar camiyi yıktı, Müslüman sivilleri doldurdukları evleri ateşe verdi.

Savaşın ardından Ahmiçi’ye giden Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri katliamın boyutları karşısında şok olacaktı. Onlarca Müslümanın yakılmış cesetleri köyde duruyordu.

Birleşmiş Milletler raporu katledilenlerin çoğunun diri diri yakıldığını ortaya koydu.

Ahmiçi Katliamı, Bosna'da on binlerce Müslüman Boşnak'ın katledildiği katliamlardan biri olarak tarihteki yerini aldı.

Kaynak: Mepa News