Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü

Türkiye'nin maddi manevi desteklerde bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi. 44 günde gelen zaferde Türkiye, diplomaside dahil olmak üzere birçok uluslararası mecrada, Azerbaycan'a desteklerde bulundu.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN ORDUSUNA İHA VE SİHA'LAR YOLLADI

Ermenistan işgaline karşı yürütülen çalışmalarda Türkiye, Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenileyerek, envanterine ASELSAN ve ROKETSAN'dan alınan akıllı mühimmatları ekledi. Ayrıca İHA ve SİHA'lar ile de desteklerde bulunarak, bölgedeki Ermenistan ordusuna ait mühimmat depoları imha edildi.

PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul ettiğini söyleyerek, anlaşma yoluna gitmek istediğini bildirdi. Sürecin başından beri Azerbaycan'ın arkasında olan Türkiye'nin dışında Rusya'nın da müdahil olduğu devlet adamlarının görüşmelerinde, yenilgiyi kabul eden Paşinyan, işgal bölgelerinden çekilmeyi kabul etti.

ANLAŞMA CANLI YAYINDA İMZALANDI

Yapılan anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında imzaladı. 30 yıllık işgale son veren tarihi anlaşma imzalanırken Aliyev'in oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMETÇİK İLE BİRLİKTE AZERBAYCAN'A GİTTİ

Gelişmelerin ardından Azerbaycan, 10 Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi. Törene Mehmetçik ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan halkı tarafından sevgi seline maruz kaldı ve binlerce Azerbaycanlı ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alanı doldurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıldönümü dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde Four Seasons Hotel'de düzenlenen "Karabağ Azerbaycandır" konulu sanat etkinliği ve kutlama programına katıldı.