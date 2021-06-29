Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 'hain' ilan edilip vatandaşlıktan çıkarılan ve sürgüne gönderilen 150'likler kimlerdi?

Meclis'e göre hainler onbinleri buluyordu. Ancak Lozan Antlaşması'nın bir maddesine göre sürgün edilecek insanların sayısı 150'yi geçmemeliydi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve başlangıçta 600 kişinin bulunduğu liste, alevli tartışmalar sonucu ilk olarak 300, ardından da 149 kişiye indirgenmiştir.

23 Nisan 1924'te Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda saptanan bu listeye 1 Haziran 1924'te alınan kararla Köylü gazetesi sahibi Refet Bey de eklenerek nihai şekliyle 150 kişi olarak kabul edilmiştir ve bu kişiler 28 Mayıs 1927'de kabul edilen 1064 sayılı yasa ile yurttaşlıktan çıkarılmıştır.

29 Haziran 1938 tarihli ve 3527 sayılı yasa ile 150'likler'in yurda girmelerini engelleyen 1064 sayılı kanun kaldırılsa da başta Çerkez Ethem olmak üzere pek çok muhalif ve saltanat taraftarı geri dönmemiştir. Bu listenin 600 kişilik ilk hali hiç açıklanmamıştır.

İşte 150'likler listesi:

Padişah VI. Mehmed (Vahdettin)'in Maiyeti

1. Kiraz Hamdi - Yaver-i Has

2. Zeki - Hademe-i Hassa Kumandanı

3. Kayserili Şaban Ağa - Hazine-i Hassa Müfettişi

4. Şükrü Tütüncübaşı

5. Şerkarin Yaver

6. Miralay Tahir - Yaverandan Erkan-ı Harp

7. Seryaver Avni

Kabine Üyeleri

9. Mustafa Sabri Efendi - eski Şeyhülislam

10. Ali Rüşdi - eski Adliye Nazırı

11. Cemal Bey - eski Ziraat ve Ticaret Nazırı

12. Cakacı Hamdi Paşa - eski Bahriye Nazırı

13. Rumbeyoğlu Fahreddin Bey - eski Maarif Nazırı

14. Kızılhançerci Remzi - eski Ziraat ve Ticaret Nazırı

Sevr Antlaşması'nı İmzalayanlar

15. Bağdatlı Mehmed Hâdî Paşa - eski Maarif Nazırı

16. Rıza Tevfik Bölükbaşı - Şura-yı Devlet eski Reisi

17. Reşat Halis - Bern eski sefiri

Kuva-yi İnzibâtiye'ye Dahil Kabine Üyeleri

18. Süleyman Şefik Paşa - Kuva-yi İnzibâtiye Başkumandanı

19. Bulgar Tahsin - Şefik Paşa'nın yaveri, süvari yüzbaşı

20. Miralay Ahmet Refik - Kuva-yi İnzibâtiye Erkân-ı Harbiye Reisi

21. Tarık Mümtaz - Kuva-yi İnzibâtiye Mitralyöz kumandanı ve Damat Ferit Paşa’nın yaveri

22. Ali Nadir Paşa - Kuva-yi İnzibâtiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı

23. Kaymakam Fettah- Kuva-yi İnzibatiye mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divan-ı Harp üyesi

24. Çopur Hakkı - Kuva-yi İnzibatiye mensuplarından

Mülkiye ve Askeriyeden

25. Gümülcineli İsmail Bey - eski Bursa Valisi

26. Konyalı Zeynelabidin - âyândan

27. Fanizade Mesut - eski Cebelibereket (Osmaniye) Mutasarrıfı

28. Miralay Sadık - Hürriyet ve İtilâf Fırkası lideri

29. Bedirhani Halil Rahmi - eski Malatya Mutasarrıfı

30. Giritli Hüsnü - eski Manisa Mutasarrıfı

31. Nemrut Mustafa - eski Divan-ı Harp Reisi

32. Hulusi - Uşak Belediye Reisi

33. Hain Mustafa - eski Adapazarı Kaymakamı

34. Hafız Ahmet - eski Tekirdağ Müftüsü

35. Sabit - eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı

36. Celal Kadri - eski Gaziantep Mutasarrıfı ve Halep Doğru Yol Gazetesi gazetecisi (Sahibi, Hasan Sadık'ın, kayınbiraderi)

37. Adanalı Zeynelabidin - Hürriyet ve İtilâf Kâtibi Umumisi

38. Vasfi Hoca - Mülga Eski Evkaf Nazırı

39. Ali Galip - eski Harput Vali Vekili

40 Aziz Nuri - Bursa Vali Vekil-i Esbakı [https://cebaxcor.blogspot.com/search?q=Y%C3%BCzellilikler 1]

41. Ömer Fevzi - eski Bursa Müftüsü

42. Ahmet Asım - eski İzmir Kadı Müşaviri

43. Natık - eski İstanbul Muhafızı

44. Adil - eski Dahiliye Nazırı

45. Mehmet Ali Bey - eski Dahiliye Nazırı

46. Salim Mirimiran - eski Edirne Valisi ve Şehremini (Belediye Başkanı) Vekili

47. Hoca Rasihzade İbrahim - Kütahya’da Yunanlara Mutasarrıflık etmiştir

48. Abdurrahman - Adana’da Fransız işgalinde Vekillik etmiştir

49. Ömer Fevzi - eski Şarkikarahisar mebusu

50. Adil KINACI- Mülazım, işkenceci namıyla maruf - Hendek Mal Müdürlüğü yapmış

51. Refik - Mülazım, işkenceci namıyla maruf

52. Şerif - eski Kırkağaç Kaymakamı

53. Mahmut Mahir - eski Çanakkale Mutasarrıfı

54. Emin - eski İstanbul Merkez Kumandanı

55. Sadullah Sami - eski Kilis Kaymakamı

56. Osman Nuri - Bolu Mutasarrıfı ve Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili

Çerkes Ethem ve Avânesi

57. Çerkes Ethem

58. Çerkes Reşit Bey - Çerkes Ethem'in kardeşi

59. Çerkes Tevfik Bey - Çerkes Ethem'in kardeşi

60. Eşref Kuşçubaşı

61. Hacı Sami - Eşref Kuşçubaşı'nın kardeşi

62. İzmirli Küçük Ethem - yüzbaşı, eski Akhisar kaymakamı

63. Düzceli Mehmetoğlu Sami

64. Burhaniyeli Halil İbrahim

65. Susurluk'tan Demirkapılı Hacı Ahmet

Çerkes Kongresi'ne Murahhas Olarak İştirak Edenler

66. Hendek kazasının Sümbüllü Köyü'nden Bağ Osman

67. İbrahim Hakkı - eski İzmir Mutasarrıfı

68. Sait Beraev

69. Tahir Berzek

70. Adapazarı'nın Harmantepe Köyü'nden Maan Şirin

71. Söke Ereğlisi'nin Teke Köyü'nden Kocaömeroğlu Hüseyin

72. Adapazarı'nın Talustanbey Köyü'nden Bağ Kamil

73. Hamte Ahmet

74. Maan Ali

75. Kirmastı'nın Karaosman Köyü'nden Harun Reşit

76. Eskişehirli Sefer Hoca

77. Bigalı Nuri Bey oğlu İsa

78. Adapazarı'nın Şahinbey Köyü'nden Kazım

79. Gönen'in Tuzakçı Köyü'nden Lampat Yakup

80. Kompat Hafız Said Gönen'in Bayramiçi karyesinden

81. Mütekaid Binbaşı Ahmet Gönen'in Keçeler Karyesinden

82. Bizedurg Said İzmir'de Dava Vekaleti etmiştir

83. Ahmet Nuri Şamlı

Polisler

84. Tahsin - İstanbul Polis eski Müdürü

85. Kemal - İstanbul Polis eski Müdür Muavini

86. Ispartalı Kemal - Emniyet-i Umumiye Müdür Muavini

87. Şeref İstanbul Polis Müdüriyeti eski Birinci Şube Müdürü

88. Hafız Said İstanbul Polis eski Birinci Kısım Başmemuru

89. Hacı Kemal - Arnavutköy Merkez eski Memuru

90. Namık Polis Baş Memurlarından

91. Nedim - Şişli Komiseri

92. Fuat - İzmit Merkez Memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı

93. Yolgeçenli Yusuf - Adana’da Polis Memuru

94. Sakallı Cemil - Unkapanı Merkez eski Memuru

95. Mazlum - Büyükdere Merkez eski Memuru

96. Fuat - Beyoğlu eski İkinci Komiseri

Gazeteciler

97. Mevlanzade Rıfat - Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf üyesi

98. Sait Molla - Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi

99. İzmirli Hafız İsmail - İzmir Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri, Darülhikmet üyesi

100. Refik Halit Karay - Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi

101. Bahriyeli Ali Kemal - Bandırma Adalet Gazetesi sahibi

102. Neyir Mustafa - Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik Hakikat Gazetesi sahibi

103. Ferit - Köylü Gazetesi eski muharriri

104. Refii Cevat Ulunay - Alemdar Gazetesi sahibi

105. Pehlivan Kadri - Alemdar Gazetesinden

106. Fanizade Ali İlmi - Adana Ferda Gazetesi sahibi

107. Trabzonlu Ömer Fevzi - Balıkesir İrşad Gazetesi sahiplerinden

108. Hasan Sadık - Halep Doğru Yol Gazetesi sahibi

109. İzmirli Refet - Köylü Gazetesi sahibi ve müdürü

Diğer şahıslar

110. Tarsuslu Kamilpaşazade Selami

111. Tarsuslu Kamilpaşazade Kemal

112. Süleymaniyeli Kürt Hakkı

113. İbrahim Sabri - Şeyhülislam Mustafa Sabri Hocanın oğlu

114. Bursalı Cemil - Fabrikatör

115. Çerkes Ragıp - meşhur İngiliz casusu

116. Haçinli Kazak Hasan - Fransız işgalinde zabit

117. Çerkes Süngülü Davut - Eşkiya çete reisi

118. Binbaşı Çerkes Bekir

119. Necip - Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi

120. Ahmet Hulusi - İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi

121. Uşaklı Madanoğlu Mustafa, Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun babası

122. Gönen’in Tuzakçı köyünden Yusuf oğlu Remzi

123. Gönen’in Bayramiç köyünden Hacı Kasım Oğlu Zühtü

124. Gönen’in Balcı köyünden Kocagözün Osman oğlu Şakir

125. Gönen’in Muratlar köyünden Koç Mehmet oğlu Koç Ali

126. Gönen'in Ayvacık köyünden Mehmet oğlu Aziz

127. Gönen’in Keçeler köyünden Balcılı Ahmet oğlu Osman

128. Susurluk Yıldız köyünden Molla Süleyman oğlu İzzet

129. Gönen’in Muratlar köyünden Hüseyin oğlu Kara Kazım

130. Gönen’in Balcı köyünden Bekir oğlu Arap Mahmut

131. Gönen’in Rüstem köyünden Gardiyan Yusuf

132. Gönen’in Balcı köyünden Ömer oğlu Eyüp

133. Gönen’in Keçeler köyünden Talustan oğlu İbrahim Çavuş

134. Gönen’in Balcı köyünden Topallı Şerif oğlu İbrahim

135. Gönen’in Keçeler köyünden Topal Ömer oğlu İdris

136. Manyas’ın Bolcaağaç köyünden Kurhoğlu İsmail

137. Gönen’in Keçeler köyünden Muhtar Hacıbey oğlu Canbulat

138. Marmara'nın Kayapınar köyünden Yusuf oğlu İshak

139. Manyas’ın Kızlık köyünden Ali Bey oğlu Sabit

140. Gönen’in Balcı köyünden Deli Hasan oğlu Selim

141. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman

142. Manyas'ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil

143. Gönen’in Keçidere köyünden Hüseyin oğlu Galip

144. Manyas'ın Hacıyakup köyünden Çerkes Sait oğlu Salih

145. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Maktul Şevket’in biraderi İsmail

146. Gönen’in Keçeler köyünden Abdullah oğlu Deli Kasım

147. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal

148. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe

149. Gönen’in Kızlık köyünden Yallaçoğlu Kemal

150. Gönen’in Keçeler köyünden Tuğoğlu Mehmet Ağa

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