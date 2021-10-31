Maraş'ta Fransızlara karşı ilk kurşun 102 yıl önce bugün atıldı

Asıl adı İmam olan ancak geçimini süt satarak sağladığı için "Sütçü" lakabı verilen Sütçü İmam, 1871 yılında doğduğu Kahramanmaraş'ta 25 Kasım 1922'de vefat etti.

Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ın Uzunoluk semtinde süt satarak geçimini sağlıyordu.

31 Ekim 1919 günü 3 Türk kadına Fransız-Ermeni lejyonerleri "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!" diyerek peçelerini zorla açmak istemişlerdir. Olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Sait, "Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!" diyerek Fransız-Ermeni Lejyonerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silahı olmayan Çakmakçı Sait, silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralanmıştır.

Bu olayı gören Sütçü İmam silahıyla ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştır. Ermenilerin ve Fransızların bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamadı.

31 Ekim 1919'da Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.