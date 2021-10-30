Mesut Yılmaz'ın birinci vefat yıldönümü

Siyasete girdiği 1983'ten sonra çeşitli bakanlıklar, başbakan yardımcılığı ve üç koalisyon hükümetinde başbakanlık görevinde bulunan, 73 yaşındaki eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, akciğer kanseri sonrasında hayatını kaybetti.

Gazeteci yazar Emin Pazarcı, eski başbakan Yılmaz’ın bir icraatını hatıralarında şöyle anlatıyor:

"Sonunda Refahyol Hükümeti adaletsizliği gidermek ve basın özgürlüğünü sağlamak için kanun gücünü kullandı. Gazetelerde çalışanların bütün engellemelere rağmen komisyonlardan kanun geçti. Kanun, TBMM genel kuruluna geldiği gün Mesut Yılmaz ANAP kurmaylarını toplayıp kuliste ve gözlerimizin önünde 'Bu düzenlemeye Hayır diyecek ve engelleyeceksiniz' talimatını verdi."

Başbakan Mesut Yılmaz’ın Kesintisiz 8 Yıl Eğitim Kanununu çıkararak İmam Hatip Okullarının orta kısmını kapatmasının ardından yaptığı bir icraatını eski bürokrat Ertan Yülek hatıralarında şöyle anlatıyor:

"18 Ağustosta Hacı Bektaşı Veli toplantılarının yapıldığı gün Mesut Yılmaz Hacı Bektaş'a gitti. Orada şunları söyledi:

'Ben size elim boş gelmedim. Ben size bir hediyeyle geldim. O getirdiğim hediye de sekiz yıllık kesintisiz eğitimdir. Bu iş benim siyasî hayatıma mal olsa da ben bunu yapacağım dedim ve yaptım.'"