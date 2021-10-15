Mogadişu'da yüzlerce insanın ölümüne yol açan çifte terör saldırısı

Toplu taşıma araçlarının kullandığı istasyon yakınlarında bomba yüklü kamyonla düzenlenen ve 512 kişinin ölümü, 316 kişinin yaralanması ve 62 kişinin kaybolması ile sonuçlanan saldırı 2017 Mogadişu saldırısı olarak hatırlanmaktadır.

Olayda, patlamanın gerçekleştiği yerde bulunan Safari Otel yıkıldı, pek çok insan enkaz altında kaldı.

Patlama, Somali'de faaliyet gösteren El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütününün 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana bölgede yaşanan en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti. Daha önce bölgede benzer saldırılar gerçekleştiren Eş Şebab örgütünün bu saldırıdan da sorumlu olduğu iddia edildi ancak Eş-Şebab saldırıyı üstlenmedi.

Safari Otel önündeki patlamadan birkaç saat sonra Madine mahallesinde bomba yüklü araçla bir saldırı daha meydana geldi ve en az 2 kişi öldü.

Çifte saldırı sonrası ülkede üç günlük yas ilan edildi.