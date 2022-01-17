Muhammed Ali, Necmettin Erbakan’ın davetiyle Türkiye’ye gelmişti

ABD’li efsanevi boksör Muhammed Ali 1 Ekim 1976 günü Türkiye’ye geldi.

22 yaşında Müslüman olan Ali, İslam dünyasının tanınması için çalışmalarda bulunmuş ve özellikle Müslümanların büyük sevgi beslediği küresel bir yıldıza dönüşmüştü. Bu yüzden Ali’nin ziyareti Türkiye’de büyük ilgi gördü.

ABD Başkonsolosu’nun elini sıkmadı

Ali’nin uçağı İstanbul Yeşilköy havalimanına sabaha karşı indi. Onu karşılayanlardan biri de o dönem genç bir muhabir olan Sedat Ergin’di. Ergin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada uçağın piste inmesiyle beraber kalabalığın Ali’yi karşılamak için aprona akın ettiğini belirtti.

“O anı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü merdivenlerden inmesiyle birlikte öyle bir izdiham oldu ki polis bir noktada kontrolü kaybetti. Büyük bir izdiham oldu. Muhammed Ali kalabalığın içinde sıkıştı. Artık tümüyle kontrolden çıkmış bir görüntüydü.”

İstanbul’da bir gün kalan Ali’ye dönemin Devlet Bakanı Hasan Aksay eşlik etti. Aksay’a göre Ali, havalimanında kendisini karşılamaya gelen ABD Başkonsolosu’nun elini sıkmadı.“Siz bize orada zulmediyorsunuz dedi. Buraya gelince Müslümanların içerisinde bize iltifat ediyorsunuz dedi. Elini sıkmıyorum dedi, sıkmadı.”

Türkiye ABD’nin silah ambargosuna karşı ABD’li Müslümanlardan destek istiyordu

Ali’nin Türkiye ziyaretinin siyasi bir boyutu da vardı. Türkiye devam eden ABD’nin silah ambargosuna karşı ABD’li Müslümanlardan destek istiyordu. Bu yüzden ABD’li siyah Müslümanların liderlerinden Wallace Muhammed de Türkiye’ye gelmişti.

Aksay, Ali’nin dönemin Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan’ın teklifiyle Türkiye’ye çağrıldığını belirtti.

“Necmettin Bey biz o zaman Amerika’daki Müslümanları çağıralım, onlar baskı yapsınlar Amerika’ya dedi. Çağrı için Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Bey Amerika’ya gitti. Onlarla görüştü. Böylece benim çağırmama karar verildi. Muhammed Ali’yi ben çağırdım.”

Ali Sultanahmet’te Cuma namazı kıldı. Aksay namaz çıkışı Ali’yi büyük bir kalabalığın beklediğini söyledi.

“Bir gün de Sultanahmet’te halka da hitap etsin dedik. Bir toplantı yaptık Sultanahmet’te. Hoca konuştu, Muhammed Ali konuştu ve ondan sonra namaza gittik. Yer gök inledi. Sultanahmet böyle bir miting görmemiştir daha.” Ali aynı gün tekneyle boğazı gezdi ve Türk yemeklerinden yedi.

Ali İstanbul’da boksu bıraktığını söyledi

Ünlü boksör ziyareti sırasında gündem oluşturacak bir açıklamada bulundu ve İslam’a hizmet etmek için boksu bıraktığını söyledi. Ali boksu hemen bırakmadı ama açıklaması dünya basınında gündem oldu.

Ali ertesi gün Türkiye’ye bir daha gelmek istediğini söyleyerek ayrıldı.