Napolyon'un gücünü kıran gelişme: Koalisyon güçleri Paris'te

Fransız Devrim Savaşları'nın ardından Napolyon önderliğindeki Fransa ile Avrupa'nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu koalisyon arasında gerçekleşen Napolyon Savaşları'nın başlangıç tarihi üzerinde tartışmalar bulunur. Bu konuda tarihçiler ve araştırmacılar arasında fikir birliği yoktur. 1800-1815 yılları arasında yaklaşık 15 yıl sürmüştür.

Napolyon Savaşları, Fransız Devrimi’nin ardından, monarşiye karşı fikirlerin ve siyasal etkinliklerin Avrupa’nın bütününe yayılmasını engellemeye çalışan Fransa dışındaki devletlerin oluşturduğu Koalisyon güçleriyle Fransız Devrim Orduları arasında Napolyon’un siyasi ve askeri liderliği altında sürmüş çatışmalardır.

Paris'e giriş

Bu çatışmaların kırılma noktası ise, koalisyon güçlerinin Paris'e girmesidir.

Ağırlıklı olarak Rus ve Prusya kuvvetlerinden oluşan koalisyon kuvvetleri Fransa’nın doğu sınırlarını aştıkları zamani Wellingon komutasındaki İngiliz kuvvetleri de Pirene Dağları'nı aşarak Fransa topraklarında ilerlemeye başlamışlardır.

Bu, koalisyon güçlerinin Paris'e ilk girişidir.

Sonuç olarak 6 Nisan 1814 günü tahttan çekilen Napolyon, Elba adasına sürgüne gönderilmiştir.

Koalisyon güçleri, ortalama bir yıl sonra meydana gelen Waterloo Savaşı'ndan sonra tekrar Paris'e girmiştir. Waterloo Savaşı, Napolyon'un sürgünden kaçıp terkar ordu kurması üzerine yapılmıştır.