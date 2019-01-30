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Nijerya'nın Müslüman lideri: Bello

1966'da Nijerya'daki ilk darbe girişiminde hayatını kaybeden Nijeryalı Müslümanların temsilcisi Ahmedu Bello..

Nijerya'nın Müslüman lideri: Bello

Batı Afrika'nın en önemli Müslüman liderleri arasında yer alan, 1966'da Nijerya'daki ilk darbe girişiminde hayatını kaybeden Nijeryalı Müslümanların temsilcisi Ahmedu Bello'nun mirası, adına kurulan müzede yaşatılıyor.

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