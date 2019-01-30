Nijerya'nın Müslüman lideri: Bello

Batı Afrika'nın en önemli Müslüman liderleri arasında yer alan, 1966'da Nijerya'daki ilk darbe girişiminde hayatını kaybeden Nijeryalı Müslümanların temsilcisi Ahmedu Bello'nun mirası, adına kurulan müzede yaşatılıyor.
1966'da Nijerya'daki ilk darbe girişiminde hayatını kaybeden Nijeryalı Müslümanların temsilcisi Ahmedu Bello..
Batı Afrika'nın en önemli Müslüman liderleri arasında yer alan, 1966'da Nijerya'daki ilk darbe girişiminde hayatını kaybeden Nijeryalı Müslümanların temsilcisi Ahmedu Bello'nun mirası, adına kurulan müzede yaşatılıyor.