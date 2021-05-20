Öldürülen ilk padişah: Genç Osman

İkinci Osman ya da Farisi olarak bilinen Genç Osman, Osmanlı imparatorluğunun 16. padişahı oldu. Henüz 14 yaşında tahta geçmesinden ötürü Genç lakabını aldı.

1604 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı 1. Ahmed, annesinin adı ise Hatice Sultan'dır.

Genç Osman anne tarafından büyük bir terbiye ile yetiştirildi. Hayatının önemli bir kısmı İstanbul'da geçti. Annesi eğitimine büyük önem gösteriyordu. Çocukluk çağında Arapça ve Farsçayı kısa sürede öğrendi.

Yavuz Sultan Selim'den itibaren saray dışından bir kadınla evlenilmemekteydi. Saray dışından bir kadın ile evlendikten sonra bu durum halk tarafından hoş karşılanmadı.

Ayşe Sultan, Meylişah Hatun ve Akile Hatun Genç Osman'ın eşleridir. Genç Osman'ın bu eşlerinden 3 çocuğu oldu.

Divan edebiyatıyla ilgilenen Genç Osman, Farisi mahlasını aldı ve bu mahlas ile pek çok şiir yazdı.

Otuz Yıl Savaşları Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladı. Katoliklere karşı Prostestan mezhebine destek verildi. Bunun sonucunda bu savaşlar 30 yıl kadar devam etti. Transilvanya’da çıkan isyanlarda Osmanlı imparatorluğu sorumlu olarak gösterildi. Otuz Yıl Savaşları Genç Osman tahtta iken de devam etti.

Genç Osman'ın komutasındaki Osmanlı ordusunun çıktığı seferlerden biri Lehistan Seferi'dir. Lehler'e karşı yapılan bu seferde Osmanlı ordusu üstün bir sayıdaydı. Leh ordusu henüz yeni oluşan bir orduydu. Osmanlı ordusunun sefer düzenleyeceğini öğrenen Leh ordusu güçlü hale gelmek için Avusturya'dan yardım istedi ve takviye aldı. 1621 yılında Genç Osman önderliğindeki Osmanlı ordusu Hotin'e geldi. Burada bulunan kale kuşatıldı. Lehistan seferinde Hotin kalesi kuşatılsa da ele geçirilemedi. Bunun sonucunda askerlerin de umudu kalmadı.

Yeniçeriler tam olarak bu savaşta üstün bir rol oynamadı. Bu da Lehistan seferinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. Lehistan bunun üzerine Hotin anlaşmasını Osmanlı ordusu ile imzaladı. Bu anlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar birbirinin topraklarına artık saldırmayacaktı. Ayrıca Lehler Osmanlı'ya 40 bin altın ödeyecekti.

Lehistan seferi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Genç Osman askeriyede bir takım yenilikler yapmayı uygun gördü. Kapıkulu ocaklarına müdahale etti. Burada askerlere fazladan para verildiğini tespit etti. Bundan dolayı bu verilen fazla parayı kesmiş oldu. Fazla para alan askerler bundan dolayı Genç Osman'a karşı kin besledi.

Genç Osman yeniçeriler tarafından eşine az rastlanır bir olay neticesinde tahttan indirildi ve sürgüne gönderildi. Çeşitli hakaretlere ve saldırılara maruz kalan Genç Osman daha sonra zindana atıldı ve boğularak öldürüldü.

Türbesi Sultan Ahmet Camii'nin yanındaki türbede bulunmaktadır.

Hürriyet