Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdi?

Bu gizli emrin ardından Amiral Schonuan komutasındaki Osmanlı Donanması Rus limanlarını bombaladı.

Sultan Reşad'ın Başkatibi Ali Fuad Türkgeldi, Padişahın ve Hükümetin haberinin olmadığı bu tarihi olayı şöyle anlatır:

"29 Ekim 1914 perşembe günü Kurban Bayramı'nın arifesi idi.Kurban Bayramı gecesi, sabahleyin alaya yetişmek üzere erkence yatmışken yanımızdaki konakta ikamet eden Başmabeyinci Tevfik Bey bizim eve gelerek beni uykudan uyandırttı. Amiral Souchon'un kumandasında keşif için boğaz haricine çıkmış olan harp gemilerimiz ile Rus gemileri arasında karşılıklı çatışma çıkmış.

Hakikatı anlamak için Enver veya Cemal Paşa’ya müracaat etmek gerekiyordu. Enver Paşa'nın konağına telefon ederek Paşa'yı aradıksa da yatmış olduğu cevabını verdiler. Cemal Paşa'yı aradığımız halde onun da bir ziyafette davetli bulunduğunu söylediler. Bu cevapların önceden düzenlenmiş olduğu malumdu. Fakat bizim için başka öğrenme yolu da yoktu. Sabahleyin bayram icra olunacağından erkence Saraya gittik. Vukela dahi birer birer toplandılarsa da onlar da vak'adan haberdar değillerdi. Enver ve Cemal Paşalarla Talat gelince hakikat'i- vukuata ittila hasıl oldu."