Pearl Harbor nedir?

Pearl Harbor saldırısı, Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde ABD'nin Büyük Okyanus Hawaii sahilindeki askeri gemilerin bulunduğu üsse hava saldırısı yapılması olayıdır. Japonların bu saldırıdaki amacı değişen dünya dengelerinde kendilerine bir yer bulmak ve süper güç olma hedefi olarak gösterilmektedir.

Japonya'nın bu saldırıyla amacı dünyanın önemli toprakları ve yeraltı kaynaklarını ele geçirmekti. Çin ile mücadeleden başarıyla çıkan Japonya, ABD'yi de devre dışı bırakmak istemiştir.

Pearl Harbor saldırısı sonucunda 12 Amerikan savaş gemisi ciddi zarara uğradı, bazıları battı, 1178 asker yaralandı ve 2403 asker hayatını kaybetti.

Pearl Harbor saldırısından bir gün sonra ABD Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na resmen katılmış oldu.

ABD bu saldırının sonucunda intikamını insanlık tarihine geçecek şekilde almıştır. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki'ye atom bombası atılmıştır. Bu atom bombaları yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, Japonya bölgesini yaşanmaz hale getirmiştir.