Saraybosna'nın sembolü Vijecnica Kütüphanesi tam 30 yıl önce yakıldı

Mimarisiyle büyüleyen kütüphane, 25 Ağustos 1992'de başkent Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğramıştı.

Saraybosna kuşatmasının adeta canlı tanığı haline gelen kütüphanede üç gün boyunca devam eden yangında, 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok olmuştu.

Avusturya-Macaristan hakimiyeti döneminde Endülüs mimarisiyle inşa edilen kütüphane, 18 yıl süren onarım çalışmaların ardından, 9 Mayıs 2014'te, eski fotoğraf ve görüntüler sayesinde aslına uygun olarak onarılarak adeta küllerinden doğdu.

Kütüphane, yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudiler'e ait el yazması ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumundaydı.

Bugün yerli ve yabancı turistlerin şehirdeki uğrak mekanlarından biri haline gelen kütüphane, bir şehrin zulümden kurtuluşunun adeta nişanelerinden biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Balkan News