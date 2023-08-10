Sevr'e Gandi ve Hintli Müslümanlar da karşı çıkmıştı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Sevr Antlaşması hazırlığının yapıldığını İngiliz gazetelerinden öğrenen Hindistanlı Müslümanlar, padişaha telgraf çekerek onaylamamsı ricasında bulunmuşlar.



Bombay ve Kelküta’da binlerce Müslüman’ın iştirak ettiği iki büyük miting düzenleyen Müslümanlar, İngiliz ve Yunanlıların işgalini emperyalizmin bir uzantısı olarak görerek Halife ve Müslümanların beladan kurtulması için dua etmişler. Hilafet hareketinin liderlerinden Ebul Kelam Azad Bombay’da yaptığı konuşmada Hilafetin kurtarılmasının hem dini hem de siyasi bir görev olduğu belirtmiş, eğer işgaller önlenemezse Osmanlı Müslümanlarını esaret altında yaşamaktansa Afganistan’a hicret etmeleri gerektiğini söyleyerek Hintli Müslümanları yardım için Afaganistan’a göndereceklerini söylemiş.



Hilafet hareketi, 28 Mayıs 1920’de İngilizlerin Osmanlıya karşı yürüttükleri siyasete karşı çıkmak için İngiliz mallarına boykot kararı almışlar ve her yerde İngilizlere karşı pasif eylem yapılması kararı almışlar. Mustafa Keskin’in “Hindistan Müslümanlarının Milli Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları” adlı eserinde Muhammed Cinnah, Seyyit Zahir, Hasret Mohari gibi liderlerin Gandi’yi de aralarına katarak milli mücadeleye destek verdiklerini belirtiyor.



Hintli Müslümanlar sadece Hindistan’da değil, İngiltere’nin başkenti Londra’da da milli mücadeleye destek yürüyüşü gerçekleştirmişler.İstanbul’un İtilaf kuvvetleri tarafından işgali üzerine Hilafet komitesi adına Muhammed Ali başkanlığında ki heyet, Londra’da İngiliz başbakanı Llyod George ile görüşerek, işgal sona ermezse Hindistan’ın her tarafında İngilizlere karşı mukavemet gösterecekleri ifade eden bir muhtıra veriyor. Daha sonra Muhammed Ali, Roma’ya gelerek Osmanlı Büyükelçisi galip kemali Bey’e 2000 sterlin yardımda bulunmuş İzmir’deki Müslüman halk için.

Mahatma Gandhi de boykota çağırmış

Sevr Antlaşması’nın Osmanlı’ya imzalattırılmasına karşı çıkanlardan biri de Mahatma Gandhi olmuştur. Mahatma Gandhi haftalık çıkardığı “Genç Hindistan” gazetesinde İngiliz mallarına boykot çağrısı yapmış, İngiliz gazetesi Times'a göre bu boykot çağrısı etkili olmuş ve İngiliz hükümetine 15 milyon sterline mal olmuştu.



Bu tepkilerin İngiliz hükümetini etkilediği söylenebilir, çünkü milli mücadele boyunca İngiliz kuvvetleri doğrudan milli mücadeleye girişenlere tek kurşun bile atmamışlardır.

