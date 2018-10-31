Sütçü İmam ilk kurşunu 'tesettür' için atmıştı

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Kahramanmaraş'ta kurtuluşun mimarı olarak anılan Sütçü İmam, 31 Ekim 1919'da işgalci Fransızlara ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini başlatmıştı.

O dönem adı Maraş olan şehrin Uzunoluk semtinde süt satarak geçimini temin ettiği için Sütçü diye anılan, asıl adı İmam Ali olan Sütçü İmam, Fransız işgali sırasında Fransız ordusuna mensup bir Ermeni askerinin "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!" diyerek Müslüman kadınlara sataşması üzerine ateş açmıştı.

İşgalcilere ilk olarak Çakmakçı Said isimli başka bir esnaf müdahale etti. Said, "Gâvur oğulları! Dokunmayın bacılarıma!" diyerek Fransız-Ermeni Lejyonerlerinin üzerine yürüdü. Üzerinde silahı olmayan Çakmakçı Sait silahlarıyla karşılık veren işgalciler tarafından yaralandı. Bunu gören Sütçü İmam, yanındaki silahıyla ateş açmış ve bir Fransız-Ermeni Lejyoner askerini öldürmüş, bir diğerini de yaralamıştı.

Çakmakçı Sait de olaydan sonra şehit olmuştu. Ermeni ve Fransız işgalciler, Sütçü İmam'ı aramaya başlayınca Sütçü İmam bir atla Ağabeyli köyüne gitti. Ermenilerin ve Fransızların bütün çabalarına rağmen Sütçü İmam bulunamadı. Bu olay Maraş direnişinin başlangıcı oldu.

Sütçü İmam Fransız işgali sonrası Belediye'de Ramazan topu görevlisi iken kaza sonucu yaralanmış ve 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etmişti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 14:05