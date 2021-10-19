Suudi Arabistan 3 yıl önce bugün Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Suudi Arabistan yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü 19 Ekim 2018'de duyurmuştu.

İlk olarak olay ortaya çıktıktan sonra Kaşıkçı’nın ‘konsolosluktan çıktığını’ iddia eden Suudi Arabistan, gazetecinin “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü” öne sürmüştü.

Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na geldiği sırada burada bulunan “başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiği” belirtilmişti.

15 kişilik operasyon timinin o gün neden Türkiye’de olduğuna ve Kaşıkçı’nın cesedine dair hiçbir bilgiye yer vermeyen Suudi Arabistan, daha sonra yaptığı açıklamada da Kaşıkçı’nın ölümünden ‘derin üzüntü’ duyulduğunu belirterek, “Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı’nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgular bulunduğundan şüphelilerin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul’a gittiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda bulunduğu sırada Kaşıkçı ile şüpheliler arasındaki görüşmenin ‘istenen yönde gerçekleşmediği’ ve ‘olumsuz bir şekilde geliştiği’ savunulurken, “Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı’nın vefat etmesine neden olmuştur” ifadesine yer verilmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın bu açıklamalarının "güvenilir" olduğu değerlendirmesinde bulunmuş ve “Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız” demişti. Trump, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan’a “bir tür yaptırım” uygulamayı tercih edeceğini dile getirmişti.