Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın , 22 Ekim 1993 tarihinde Lice Asayiş Bölük Komutanlığı binası önünde vurularak öldürüldü. Bölgede, halka yakın ve yasadışı şiddet yöntemlerini tasvip etmeyen bir asker olarak tanınıyordu. Suikastin PKK tarafından yapıldığı ileri sürülse de olay üzerinde tartışmalar halen devam etmektedir. Bahtiyar Aydın’ın daha önce uçağının şaibeli bir şekilde düşmesi ile hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ekibinden olması da bu konuda ki şüpheleri iyice artırmıştır. Yüksekova çetesi ve Ergenekon soruşturmalarında Bahtiyar Aydın suikastinin PKK dışında ki bazı güçler tarafından gerçekleştirildiği şeklinde ifadeler gündeme gelmiştir.

Tuğgeneral Bahtiyar AYDIN, 1946 yılında Giresun ili Piraziz İlçesi Nefs-i Piraziz Köyü`nde doğdu. İlkokul eğitimini aynı köyde tamamladı. Ortaokul ve Lise öğrenimini Bulancak İlçesi'nde tamamlayarak 1963 yılında girdiği Kara Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 1965 tarihinde Jandarma Asteğmen olarak mezun oldu. 1966 yılında Piyade Subay Temel Kursu'nu, 1967 yılında Jandarma Subay Temel Kursu`nu başarıyla tamamladı.

1967 - 1976 yılları arasında sırası ile Van - Bitlis - Yalova - İstanbul ve Samandağ'da çeşitli birliklerde Bölük Komutanlığı görevinde bulundu.

1976 - 1978 yılları arasında Kara Harp Akademisi'nde öğrenimini tamamlayarak Jandarma Kurmay Binbaşılığı'na terfi etti. Kurmay Subay olarak Çanakkale ve Mardin'de Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Harekat Şube Müdürlüğü ile Şırnak'ta 119. Jandarma Sınır Alay Komutanlığı görevinde bulundu. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı ve Jandarma Okullar Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1992'de Tuğgeneral'liğe yükselerek Jandarma Okullar Komutanlığı görevine atandı.

1993 yılında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na atandı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Diyarbakır Lice Asayiş Bölük Komutanlığı binası önünde hain bir terörist kurşununun isabet etmesiyle şehit oldu.

22 Ekim 1993'te görevi başında şehit edilen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Paşa'mız evli ve 2 çocuk babasıydı.

S. D. isimli terör örgütü itirafçısı örgütten kaçmış, teslim olmuş ve sonra, 3.5 yıl PKK'lı olarak dağlarda yaşadıklarını yazmış. S. D. kitabında Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın şehit düşmesi olayına da özetle şöyle değiniyor: "PKK, 22 Ekim 1993'te Diyarbakır'ın Lice ilçesini bastı. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komando Komutanlığı, Kaymakamlık ve diğer kamu binaları ateşe tutuldu. Saldırı üzerine Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın helikopterle Lice'ye geldi ve Jandarma Bölük Komutanlığı`nın bahçesine indi. Tuğgeneral Aydın, komutanlık binasına ilerlerken beraberindekilere yaylım ateşi açıldı. Kendisi dürbünlü suikast tüfeği ile şehit edildi..."

Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ı rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun.



Kaynaklar: Piraziz Kaymakamlığı



