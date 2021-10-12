Türk askeri 4 yıl önce bugün İdlib'e girdi

Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan mutabakat kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentindeki askeri hareketlilik, 12 Ekim 2017'de bölgedeki keşif faaliyetleri kapsamında özel kuvvetler mensubu askerlerin zırhlı araçlarla İdlib bölgesine girmesine neden olmuştu.

O gece sınırı geçen asker ve zırhlı araçların sayısına ilişkin farklı bilgiler mevcuttu. Bazı kaynaklar 12 zırhlı araçla 80 özel kuvvetler mensubu askerin sınırı geçtiğini belirtmiş, daha sonra sınırı geçen asker ve zırhlı araç sayısının TSK’nın plan ve programı çerçevesinde artabileceği açıklanmıştı.

Sınırı geçen askerlerin Afrin ile İdlib sınırında konuşlanacağı aktarılmış ve Suriye sınırındaki askeri hareketliliğe ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Oğulpınar Karakolu’nu gören bölgede askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler, Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartılmıştı.

Batı illerinden Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne gönderilen tanklar, Oğulpınar Karakolu ile sınıra örülen duvar arasına konuşlandırılmıştı. Gece karanlığında namluluları Suriye'yi görecek şekilde yerleştirilen tanklar, bölgede hareketli saatler yaşanmasına neden olmuştu.