Türkiye'de ilk telefon nasıl geldi?

Thomas Edison ve Alexander Graham Bell arasında yapılan anlaşmayla 1881'de Oryantal Telefon Şirketi kuruldu.
Telefon satma amacıyla açılan şirketin çalışma sahası, Yunanistan, Türkiye, Güney Afrika, Hindistan, Japonya, Çin ve diğer Asya ülkelerini kapsıyordu. Türkiye'de ilk telefon 1908 yılında kullanılmaya başlandı.
Alexander Graham Bell
Kadıköy ve Beyoğlu santralları 1911 yılında hizmete açıldı.
İlk otomatik telefon santralı cumhuriyet döneminde 1926 yılında Ankara'da kuruldu.
Ardından diğer il merkezlerinde de telefon santralları kurulmaya başlandı.