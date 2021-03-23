Uhud Muharebesi'nde neler yaşandı?

Uhud Muharebesi Hicret'in üçüncü yılında, 7 Şevval 3 (23 Mart 625) Cumartesi günü vuku buldu,ancak bazıları bu savaşın şevval ayının ortalarında meydana geldiğini zikreder.

Muharebe

Mekke orduları 11 Mart 625'te Mekke'den Medine'ye yürümeye başladı. Bu saldırı Mekkeliler tarafından Bedir Muharebesi'ndeki kayıplarının öcünü almak ve Müslümanlar'ın yükselen gücünü kırmak için yapıldı. Müslümanlar muharebe için hazırlıklıydı ve bir süre sonra iki ordu Uhud'un bayırlarında ve düzlüklerinde karşılaştı.

Hz. Muhammed (S.A.V.), iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı'ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkeliler'in Uhud Dağı'nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, “Haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz.” emrini verdi. İki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların etkili taarruzlarıyla Mekke ordusu geri çekilmeye başladı. Bunu gören okçular, muharebenin kazanıldığını sanarak yerlerini terk etti. Durumdan yararlanan Halid bin Velid komutasındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlar'a saldırdı. Bu saldırı sonucu İslam ordusu zor duruma düştü. Çekilen Mekke ordusu geri dönüp Müslümanlar'a saldırdı. Müslümanlar Uhud Dağı'na doğru çekildiler. Dağa saldıran Mekkeliler okçu atışları ile geri püskürtüldü.

Mekke ordusu da kesin bir üstünlük elde edemeyip geri döndü. Müslümanlar ağır kayıplar verse de, Medine, müşrikler tarafından ele geçirilemedi.

Ek kaynak: Wikipedia