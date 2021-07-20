Vietnam Savaşı'nın sebebi neydi?

Dönemin en kanlı savaşlarından biri olan Vietnam Savaşı, başta Sovyetler Birliği olmak üzere Doğu ve Batı Bloğunun idaresindeki ABD güçleri arasında meydana gelmiştir. İkinci Çinhindi Savaşı şeklinde de ifade edilen Vietnam Savaşı, Güney Vietnam, Kuzey Vietnam, Laos ve Kamboçya bölgelerinde vuku bulmuştur. Vietnam Savaşı'nın Batı Bloğunda ABD VE Güney Vietnam bulunuyordu. Doğu Bloğunda ise Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Vietnam ve Sovyetler Birliği yer alıyordu. Uzun yıllar boyu devam eden Vietnam Savaşı, tarihte en büyük savaşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vietnam Savaşı, 1955 ve 1975 yılları arasında Doğu ve Batı Bloğunda meydana gelmiştir. Önceleri İngiltere ve Fransa sömürgesi altındaki Çinhindi bölgesi II. Dünya savaşı döneminde Japonya'nın hakimiyetinde idi. Fransa ve İngiltere 1945 tarihinde güç kazanmak için bölgeye tekrar girmiştir.

Sovyetler Birliği, Çin ve Fransa'nın yaymış olduğu komünizme karşı mücadele söz konusudur. Ayrıca ABD'de bu mücadeleye destek sağlamıştır. 1954'lü yıllara gelindiğinde ise Kuzey ve Güney Vietnam kurulmuştur. Bu, Cenevre Antlaşması sonucunda gerçekleşmiştir.

Fransız güçleri Vietnam'dan çekildiğinde komünizm yayılım göstermiş ve Fransız tutkunu güçlerin sayısı artmaya başlamıştır. Sonuç olarak Vietnam'da bir kargaşa söz konusu olmuştur. Bu kargaşaya karşılık olarak BM Vietnam'ı Güney ve Kuzey şeklinde ikiye ayırmıştır.

Cenevre Antlaşması vasıtasıyla bölgede Kamboçya, Laos, Güney Vietnam ve Kuzey Vietnam adında bazı devletler kurulmuştur. Tam da Kuzey ve Güney Vietnam 1965'li yıllarda birleşecek diye beklenirken, Güney Vietnam'ın seçime katılmaması üzerine Kuzey Vietnam bu durum karşısında Güney Vietnam'a karşı savaş başlatmıştır.

Vietnam Sovyetler Birliği, ABD ve 21 yıl süren savaşa karşın bölünmeyerek tek devlet olmayı başarmıştır. Vietnam Savaşı sonuçlarına ilişkin detaylar şöyledir;

İki devletin birleşmemesi nedeni ile çıkan bu savaş 21 senenin ardından birleşmeleri ile sonuçlanmıştır.

"Vietnam Savaşı'nı kim kazandı noktasında; Vietnam Savaşı, Doğu Bloğu ve Kuzey Vietnam'ın zaferi ile son bulmuştur."

Oldukça büyük askeri ordusu ile savaşta yer alan ABD savaştan mağlup ayrılmıştır.

Savaştan büyük bir yenilgi ile ayrılan ABD'de savaşa karşı olanların sayısı artmıştır. Bu durum günümüzde zaman zaman hala gündeme gelmektedir.

Savaş esnasında 1 milyon komünist ve 4 milyon sivil yaşamını yitirerek ortaya ağır bir tablo çıkmıştır.

Sovyetler ile Çin'in arası açıldı. Daha sonra Yumuşama dönemi şeklinde nitelendirilen yeni bir dönem başladı.

ABD 58 bin askerini ve 2196 hava aracını bu savaşta yitirmiştir.

Sabah