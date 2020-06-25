Online güvenlik için 7 ipucu

Günlük hayatı ve iş dünyasını derinden etkileyen pandemi süreciyle birlikte internette vakit geçirme oranı hiç olmadığı kadar yükseliş gösterdi. Bu durum, özellikle kötü niyetli kişiler, oluşumlar ve hesaplara hedef olabilecek kişi sayısında da artışa neden oldu. Yaşanan tüm bu gelişmeler kişisel bilgilerin nasıl korunacağıyla ilgili pek çok endişeyi ve soruyu beraberinde getiriyor. Ancak bu endişeleri giderecek, kişisel verileri meraklı gözlerden koruyacak basit önlemler bulunuyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, kişisel bilgileri güvenli tutmaya yönelik bu basit ve etkili önlemleri kamuoyuyla paylaştı.