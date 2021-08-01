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Orman yangınları Göktürk uyduları tarafından uzaydan görüntülendi

GENEL 01.08.2021, 10:29
Orman yangınları Göktürk uyduları tarafından uzaydan görüntülendi
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Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.