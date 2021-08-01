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Orman yangınları Göktürk uyduları tarafından uzaydan görüntülendi
GENEL
01.08.2021, 10:29
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Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.
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#İsrail
#Türkiye
#filistin
#fransa
#iran
#rusya
#koronavirüs
#Kovid-19
#Almanya
#AB
#corona virüsü
#15 Temmuz darbe girişimi
#mescidi aksa
#Erdoğan
#aşı
#Mısır
#Ayasofya Camii
#1
#Rûdaw
#seçim