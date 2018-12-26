15'i Amerikalı 531 yabancı Moğolistan'dan sınır dışı edildi

Bu yıl 531 yabancı Moğolistan'dan sınır dışı edildi, ülkede 123 ülkeden 23 binden fazla kişi yasal olarak ülkede yaşıyor.

Moğolistan'dan sınır dışı edilen gurbetçi sayısı yıldan yıla düşüyor. 21 Aralık 2018 itibariyle Moğolistan'da yabancı uyruklu 23 bin 486 kişi var.

Çoğunlukla, ülkede kalma kurallarını ihlal ettikleri için Moğolistan'dan ihraç ediliyorlar.

Bugüne kadar, en çok sayıda sınırdışı Çin vatandaşlarında gerçekleşti. 372 Çin vatandaşı ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. 2'nci sırada Kuzey Kore bulunuyor. Kuzey Koreli 42 kişi, 15 Alman ve 14 Rus , 8 Alman ve 10 Avustralyalı ülke dışına sürüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net