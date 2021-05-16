350 tanesi yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Kazakistan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık 350 Sayga antilobu yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Kazakistan Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Yabani hayvanların vücudundaki izler yıldırım çarpmasından dolayı öldüklerini gösterdi" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Sayga antilobunu tehdit altındaki canlılar grubuna aldı.

2015 yılında antilopların yaklaşık 200 bini, alışılmadık derecede sıcak ve nemli koşullarda yayılan bir burun bakterisi nedeniyle telef olmuştu.

Nesli tükenmekte olan bir hayvan

Sayga antilobu son yıllarda nüfusunda keskin bir azalma yaşanan hayvanlardan biri.

Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan bozkırlarında yaşayan antilop sayısı yaklaşık bir milyon iken, yapılan ticari avcılık nedeniyle 50 bine kadar düştü.

Bu hayvanların soyunun tükenme tehlikesi altına girmesiyle alarma geçen Kazakistan hükümeti, 2005'te aldığı kararla Sayga antiloplarının çeşitli nedenlerle avlanmasını 2020'ye kadar yasakladı.

Bu kapsamda alınan önlemler sayesinde antilop sayısı tekrar yarım milyona çıkarıldı ancak 2015'te Kostanay, Aktöbe ve Akmola eyaletlerinde çıkan bakteri nedenlerle 200 bin antilop öldü.

Antilopların öldüğü bölgelerde su, bitki örtüsü, toprak ve ölen hayvanlar üzerinde araştırmalar yapıldı ve antilopların pastörelloz salgını nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

Eti tüketilen, boynuzundan da ilaç üretilen Sayga antilobunun ülkede avlama, boynuz dahil uzuvlarını satmak ve satın almak suç kapsamına alındı.

Kaynak: Euronews