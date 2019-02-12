92 Tacik çocuğu Irak cezaevlerinde

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Irak cezaevlerinde bugün itibariyle 43 kadın ve 92 Tacik çocuk olduğunu söyledi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl boyunca, savaşın kurbanı olan Taciklerin ülkeye geri dönmesiyle meşgul olduklarını söyledi.

“Tacikistan, bu girişimlerin bir parçası olarak Irak büyükelçisini atadı. Bakan, Kızılhaç ve UNISEF gibi uluslararası kuruluşların yardımıyla Tacikistanlı 43 kadının ve 92 çocuğunun Irak cezaevlerinde olduğunu belirledik ”dedi.

Ona göre, çocukları vatanlarına geri döndürmek için, Irak yasalarına göre, ebeveynlerin onları ülke dışına ihraç etmek için izin almaları gerekiyor. “Ancak şu anda Irak'tan sadece 75 çocuğu ihraç etme izni var. Ebeveynlerin iznine ek olarak, mahkemeyi kazanmanız, 2 bin 500 dolar ücret ödemeniz gerekir. Tacikistan için bu maliyet 400 dolara düşürüldü ”dedi.

“Tacik çocukları vatanlarına döndürmek için para bulduk. Bu bir problem değil. Asıl sorun, annelerin çocukları eve götürmelerine izin verilmesi ”dedi.

Tacik kadınlara gelince, ona göre, yalnızca mahkeme, geri dönüşlerine karar verebilir. Bakan, “Tüm vatandaşlarımızı vatanlarına, özellikle de çocuklarına iade etmeye çalışacağız” dedi.

Hatırlayın, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, geçen yılın nisan sonunda, dört Tacik çocuğunu Irak'tan anavatanlarına iade etti. Bunların arasında 9 yaşındaki Abdullo ve Maryam, 7 yaşındaki Fotima ve 3 yaşındaki Muhammed, Irak'ta bir yetimhanede bulunuyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net