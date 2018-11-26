AB Orta Asya için yeni bir strateji hazırlıyor

Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Orta Asya ülkeleri Dışişleri Bakanları ile Belçika'nın başkenti toplantısı Brüksel'de yapıldı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'nın basın hizmetine göre, toplantı katılımcıları Orta Asya için yeni bir AB Stratejisi hazırlığı da dahil olmak üzere çok çeşitli konuları görüştü. Toplantıda Orta Asya bölgesinin güvenlik, entegrasyon, yatırım çekimi ve sürdürülebilir kalkınmasının zorlukları ele alındı. Taraflar iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi, çevre koruma ve su yönetimi gibi konularındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Orta Asya ülkeleri Dışişleri Bakanları bölgede ekonomik, transit, ulaştırma, tarım ve enerji potansiyelini güçlendirmek, bölgedeki sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, sınırların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak, insan potansiyelini genişletmek ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla Avrupa Birliği ile karşılıklı olarak yararlı işbirliğini sürdürme gereğini vurguladılar.

Toplantı sonrasında taraflar ortak bir bildiri kabul ettiler.

Uluslararası uzmanlar son zamanlarda Orta Asya’da etkili olabilmek için Batı ülkeleri, Rusya ve Çin arasında ciddi bir rekabet olduğunu vurguluyorlar. Daha önce ABD bölge ülkeleri ile 5+1 formatında toplantılar düzenlemişti. Çin bölgede ekonomik yatırımlarını artırırken, Rusya daha fazla bölgesel güvenlik konusuna yoğunlaşmaktadır.

Örneğin, Rus yetkililer Özbekistan’ın yeniden Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye olmasını gündeme taşıdılar. Öte yandan, eski Özbek lider İslam Kerimov 2016 yılında vefat ettikten sonra Orta Asya ülkeleri kendi aralarında siyasi diyalog dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmaktalar. 2017 yılında bölgedeki dört ülke liderleri Rusya’dan bağımsız olarak Astana’da ilk toplantılarını yaptılar. Bu toplantıların her sene yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

