ABD'den Özbekistan'a dev yatırım

Temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gelen Amerikan-Özbek Ticaret Odası Başkanı Carolyn Lamm, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyayev ile görüştükten sonra basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Carolyn Lamm, ABD şirketleri tarafından yakın gelecekte Özbekistan'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını belirtti.

"Görüşmemizde ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan reformlar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" diye açıklama yapan Lamm, "Ticaret Odamız üyesi ABD şirketleri, bugüne kadar Özbekistan tarafı ile imzalanan mutabakatlar kapsamında yakın dönemde ülkeye 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Carolyn Lamm, bugün Taşkent'te başlayacak olan Amerikan Ticaret Haftası çerçevesinde yeni çeşitli anlaşmalar imzalanacağını bildirerek, bu etkinliğin iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Özbekistan ve Katar tarafından Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu kuruldu. Komisyonun ilk toplantısı 2019 yılının başında gerçekleştirilecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, resmi temaslarda bulunmak için Taşkent'e gelen Katar Dışişleri Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kamilov, görüşmede ticari, ekonomik ve yatırım alanında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme konusunun ele alındığını açıkladı.

Kamilov, ikili ticarette artış kaydedilmesine rağmen, mevcut potansiyelin henüz tam olarak kullanılmamakta olduğunu vurguladı. Kamilov ayrıca, 2019 başında düzenlenecek Ticari ve Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nin önemli bir adım olacağını belirtti.

Öte yandan, bir araya gelen bakanların görüşmede bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde durdukları belirtildi. Özellikle Afganistan'daki barış ve istikrarın sağlanması konusunda da fikir alışverişinde bulundukları bilgisi alındı.

Kaynak: QHA