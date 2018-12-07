ABD KGAÖ'ye karşı harekete geçecek

Rus “Nezavisimaya (Bağımsız) Gazete” de Alexander Sharkovsky adı ile yayınlanan analizde 2019 yılında Trump yönetiminin eski Sovyetler hududunda faaliyetlerini yoğunlaştırmayı planladığı belirtildi.

Makalede ABD özel istihbarat ve analiz şirketi Stratfor raporunda, 2019'da Donald Trump yönetiminin Rusya'yı durdurmak için Doğu Avrupa, Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki etkisini güçlendirmeye yönelik adımlar atacağını bildirildi. Buna göre, her şeyden önce, Moskova'nın en yakın müttefiklerine, yani Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olan ülkelere dikkat edilecek.

Belarus'un nesnel sebeplerden dolayı Rusya'dan kopması zor olduğu için, ABD Orta Asya ve Kafkasya'daki diplomatik çabaları yoğunlaştırmayı amaçlıyor. Ancak Minsk göz ardı edilmeyecek. Bunun yanında Beyaz Saray Ermenistan ile yakın ilişkiler kurmayı de göz ardı etmeyecektir.

SSCB'nin çöküşünden sonra, Washington, kendisinin Soğuk Savaşı kazandığını ilan ederek, bu birliğin varisi olan Rusya’daki değişim sürecini göz ardı etti. Bundan dolayı 1992 yılında KGAÖ ortaya çıkması dikkate alınmadı.

Batılı analistler, KGAÖ 'nun zayıf bir askeri-politik ittifak olduğunu belirtiyorlar. Onlar bu örgüt kendisini gözden geçirmediği ve varlık mahiyetini belirlemediği takdirde onun er ya da geç çökeceği inancındalar. Bunun delili bugüne kadar KGAÖ kendi üyelerinden hiçbirine askeri destek sağlamamıştır. 2010 yılında Kırgızistan hükümeti iç silahlı çatışmayı çözmek için bu örgütten asker göndermeyi talep etti, ancak bu talep reddedildi.

Ermenistan’a müttefiklerin hiçbiri Dağlık Karabağ savaşında yardım etmiyor. Azeri askerleri Tavuş bölgesini ele geçirdiğinde bile Erivan desteksiz kaldı. Dahası, Rusya, Belarus ve Kazakistan - (Ermenistan ile savaş halindeki) Azerbaycan'a silah satıyorlar. Çünkü bu örgütü esas alan antlaşma, katılımcılardan herhangi birine başkalarıyla silah ticareti yapmalarını yasaklamamaktadır.

Moskova’nın kendisi de çoğu zaman en yakın müttefiklerinin desteğini alamıyor. Şimdiye kadar, KGAÖ üyelerinin hiçbiri Kırım'ı Rusya’nın parçası olarak resmen tanımadı. Kerç Boğazı'ndaki ihtilaf konusunda da onlar tarafsız ifadelerle açıklama yaptılar ya da sessiz kalmayı tercih ettiler. Donbass krizine de Moskova dışında hiç kimse katılmıyor.

Kremlin'in en güvenilmez müttfeki Kazakistan

Rusya, Suriye’deki savaşı da yalnız başına üç yıldır sürdürüyor. Bütün KGAÖ katılımcıları arasında, Moskova, belki de yüksek bir güvenle, Rus askerlerinin bulunduğu Tacikistan'a ve henüz bulunmadığı Belarus'a güvenebilir.

Bu alanda Kremlin'in en güvenilmez müttefiki Kazakistan'dır. Astana'nın ABD vatandaşları için tek taraflı olarak vizesiz bir rejim uygulaması ve Kiril alfabesini Latin harflerine değiştirmesi az biledir.

Son yıllarda Amerika şirketleri bu cumhuriyetin madencilik sektöründe uzun ve sıkı bir pozisyona sahip oldular. Geçtiğimiz yirmi yılda Astana ABD silah satın almakta ve askerlerini bu ülke akademilerine eğitim için gönderiyor. Almatı'dan uzak olmayan özel bir “Iliysky” eğitim alanında her sene ABD-Kazak askeri manevraları düzenlenmektedir. Ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri temsilcileri bu tatbikatlara çağrılmıyor.

Kırgızistan'ın müttefik statüsü de, bu ülkede Rus askeri varlığına rağmen kırılgandır. Bu devletin siyasi durumu son derece istikrarsız, burada her an bir kargaşa ön görülmeyen sonuçlarla ortaya çıkabilir. Yakın zamana kadar, Ermenistan, Rusya'nın en güvenilir müttefiki olarak kabul edilirdi. Ama bu yıl yaşanan kadife devrimi, Amerikalıların işine yaradı. Çünkü yeni Ermeni yönetimi Amerikalıların onlara silah satma teklifini reddetmediler.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü

Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifaktır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 08:18