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ABD ordusu YPG ile ortak tatbikatta

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG ile birlikte ortak tatbikat yaptı.

Orta Asya 18.08.2023, 12:24
ABD ordusu YPG ile ortak tatbikatta

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.

#ABD #YPG
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