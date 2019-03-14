ABD Özbekistan’da gaz üretimine başladı

ABD'li şirket Epsilon Development LLC, Kashkadarya bölgesindeki Talimarjan sahasında gaz üretimine başladı. Beklenen günlük mavi yakıt borcunun günlük 250 bin metreküp olacağı bildiriliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Amerikan şirketi Talimarjan gaz sahasını bu yılın şubat ayında geliştirmeye başladı. Gaz, Özbekistan'ın iç pazarında satılacak.

Epsilon Development'ın Özbekistan'da gaz üretimine 5,2 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

Daha önce, Amerikan şirketi Surkhandarya ve Fergana bölgelerinde geliştirilmesi zor olan ve önemli maliyet gerektiren alanlardan gaz üreteceğini açıkladı. Önümüzdeki iki yılda, ABD bu bölgelerdeki gaz alanlarının geliştirilmesine 2 milyar dolar yatırım yapmak istiyor.

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi'ne göre, son yıllarda ülkeye 11,8 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu miktarın% 73'ü petrol ve gaz sektörüne yatırılmıştır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net