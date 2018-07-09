Afgan hükümeti Taliban'ı ikna etmeye çalışıyor

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Afganistan hükümeti ülkedeki Taliban grubu ile barış görüşmeleri için umutlu olduğunu dile getirdi

Afgan Khaama Press haber ajansında yer alan bilgiye göre, Afganistan Barış Yüksek Konseyi sekreteri Akram Khpalvak Taliban ile doğrudan görüşmelerin yakın gelecekte başlayabileceğini söyledi. Khpalvak'a göre, Afgan hükümeti bu müzakerelere hazır ve şu anda barış sürecini başlatmak için olumlu bir durum oluştuğuna inanıyor.

Khpalvak yaptığı açıklamada ayrıca Taliban'ın beklenen müzakerelere temsilcilerini göndereceğini umudettiğini de dile getirdi. Taliban barış konseyi temsilcisi bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Afganistan Barış Yüksek Konseyi eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından Taliban ile diyalog kurmak amacıyla kuruldu. Devlet başkanı Eşref Gani 11 ila 19 Haziran arasında Taliban'la geçici tek taraflı ateşkes açıklamasını Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle açıklamıştı. Hükümeti takiben Taliban da üç gün boyunca ateşkes ilan etti. Daha sonra, yetkililer ateşkesi on gün uzattı, ancak Taliban bu girişimi desteklemedi.

Ülkenin en güçlü silahlı örgütü Taliban ülkedeki yabancı askerler ülkeden gönderilmeden barış masasına oturmayacağını deklare etmişti.





Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:21