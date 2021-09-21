Afganistan'a buğday ve un satmaya devam edecek

Bakan Karaşökeyev, bugün haftalık bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl ülke genelinde 23 milyon hektar alana ekim yapıldığını ve bunun 16 milyon hektarına tahıl ürünlerinin ekildiğini belirtti.

Halihazırda ülke genelinde hasat çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığını aktaran Karaşökeyev, bu yıl 16 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Karaşökeyev, Kazakistan’ın Afganistan’a un ihraç etmeyi sürdüreceğini belirterek, "Yeni dönemde de Kazak buğdayı ve unu ağırlıklı olarak Orta Asya, İran ve Afganistan gibi geleneksel pazarlara gönderilecek. Ayrıca bu yıl tahıl kalitesinin yüksek olması nedeniyle Çin’e de ihracatı artırabiliriz." dedi.

Kazakistan'dan ihraç edilen unun üçte ikisinin doğrudan Afganistan’a gönderildiği biliniyor.

Başbakan Askar Mamin de bu yıl ülkede yaşanan kuraklığın tahıl ürünlerini olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Buna rağmen ülkenin iç tahıl talebi tam olarak karşılanacak. Yurt dışına da yaklaşık 6,5 milyon ton tahıl ihracatı yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

AA