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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in araç konvoyuna yönelik başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Fotoğraf: AA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Fotoğraf: AA

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Fotoğraf: AA

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 09:11
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