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Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 43 yaralı

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 43 yaralı

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Samangan'ın merkezi Eybek şehrindeki istihbarat binası girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Samangan Hastanesi Başhekimi Abdul Halil Musaddik, saldırıda ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları saldırının şiddetiyle civardaki binaların camlarının kırıldığını anlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 12:16
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