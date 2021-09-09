'Afganistan'ın yeni yönetimiyle yapıcı iş bağlantıları kurmaya hazırız'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan'ın yeni yönetimiyle yapıcı iş bağlantısı kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

Tokayev, ülkesinin Afganistan ile ilgili tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kriz zemininde Kazakistan'ın pragmatik dış politikasının giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Afganistan ile ortak sınırları olmasa da ülkenin güneyindeki Almatı’dan Kabil’e sadece bir saatlik uçuş mesafesi olduğuna işaret eden Tokayev, "Biz her şeyden önce, uzun süredir acı çeken bu ülkenin karşı karşıya kaldığı derin insani krizini çözmek için yeni yönetimiyle yapıcı iş bağlantıları kurmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazakistan’ın Afganistan’ı kendisi ve komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı, egemen bir devlet olması gerektiğine inandığını belirterek, "Umarım, Taliban gerçekten birleşik, kapsayıcı ve temsili bir ulusal hükümet kurarak daha ılımlı müzakereye açık olduklarını kanıtlayacaktır." dedi.

AA